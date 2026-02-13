El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Hizo bien el Consejo de Estado al suspender salario mínimo 2026? Candidatos a la Presidencia opinan

Este viernes, 13 de febrero, el Consejo de Estado sacudió la agenda pública colombiana tras ordenar la suspensión provisional de los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, al adoptar una medida cautelar dentro de una demanda en curso.

En esa línea, en los micrófonos de 6AM W hablaron diferentes voces para pronunciarse al respecto, dentro de ellas tres fueron candidatos presidenciales: Roy Barreras, Vicky Dávila y Juan Fernando Cristo.

Roy Barreras

El precandidato Roy Barreras, que hace parte del progresismo y se medirá en la consulta del ‘Frente por la Vida’ el 8 de marzo, fue muy crítico de la decisión que tomó el alto tribunal.

“Es una decisión insensible. Hay que gobernar para todos, pero eso no significa que una medida justa que va en el corazón de la equidad social, un rezago enorme en los ingresos de los trabajadores colombianos, el Consejo de Estado la eche para atrás en un acto insensible y en un acto, por supuesto, que afecta a miles de familias”, aseveró.

Vicky Dávila

Por su parte, la precandidata Vicky Dávila que se medirá en la Gran Consulta por Colombia, señaló que, a pesar de la decisión que tomó el Consejo de Estado, en la próxima quincena igualmente hay que mantener el aumento.

“De todas maneras, yo quiero decirle que a los trabajadores hay que cumplirles, hay que mantenerles ese aumento del 23.7%. No se puede jugar con el trabajador, yo estoy del lado de los trabajadores y estoy del lado de las empresas, pero es que a las empresas hay que bajarles impuestos y hay que darles incentivos, y que sean más prósperas y que puedan crear más puestos de trabajo”, dijo.

Juan Fernando Cristo

Cristo, que decidió irse a primera vuelta y no participar en ninguna consulta, en su opinión aseveró que la decisión afecta la equidad.

“Es muy sorpresivo. Es la primera vez que el Consejo de Estado, hasta donde recuerdo, utiliza una medida cautelar de suspensión provisional para anular un decreto del Gobierno Nacional. Creo que es una medida que va en contravía del Estado Social de Derecho en Colombia, que incluso, de alguna manera, invade competencias del Gobierno y políticas públicas del salario mínimo. El Consejo de Estado ha debido estudiar el decreto del salario mínimo a fondo y tomar una decisión no de medida cautelar para afectar los derechos de los trabajadores en Colombia porque afecta la equidad y afecta la inclusión social”, concluyó.

Escuche las entrevistas completas a continuación:

