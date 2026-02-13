Protegeremos el salario vital; no es inflacionario: MinTrabajo por suspensión provisional del mínimo

Este viernes, 13 de febrero, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y reaccionó sobre la decisión que tomó el Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que aumentó en un 23% el salario mínimo para este 2026.

En su primera intervención, el jefe de la cartera laboral colombiana aseguró que no han sido notificadas de la decisión de ese alto tribunal, y en esa misma línea, calificó la decisión de equivocada.

“En todo caso, esta es una pésima decisión del Consejo de Estado, con todo respeto por la decisión de esta Corte, pero es una nefasta decisión contra los trabajadores de Colombia (...) estamos hablando de cerca de 9 o 10 millones de personas, de colombianos y colombianas”, aseguró.

Sobre el “salario vital”

Por otro lado, el ministro Sanguino se refirió a una de las más grandes críticas que recibieron cuando hicieron mención a que el aumento del 23% en el salario mínimo tenía que ver con un aspecto constitucional llamado el salario vital.

“Incluso, la medición del DANE que acaba de salir del mes de enero respecto a la inflación es que el incremento en un mes, que habitualmente es inflacionario como ese respecto a la inflación del mismo del año pasado, fue de sólo 1.8% , es decir, el salario vital no es inflacionario, demostradamente por estos datos ”, explicó.

Y agregó: “El impacto que habían advertido como devastador no lo ha sido en la economía del país. Yo no sé qué estarán pensando los 8.000 médicos internos que recibieron su primer salario mínimo, o los 98.000 soldados que también recibieron el salario mínimo con el incremento del 23% o los 410.000 aprendices del SENA”.

“No hemos sido notificados y el Consejo de Estado se equivoca”

Adicionalmente, el funcionario del Gobierno subrayó, nuevamente, que el Consejo de Estado se equivoca con esa decisión y que, además, ellos no han sido notificados.

“Se equivocó el Consejo de Estado, pero además, no hemos sido notificados todavía. Nos estamos enterando por ustedes, por la información de medios de comunicación, como generalmente ocurre aquí en este país”, dijo.

“Consejo de Estado precipita una decisión”

Sanguino, durante la conversación con este medio, fue muy crítico con el alto tribunal y lo señaló de precipitar una decisión.

“Lo más curioso es que nosotros tenemos hasta el 24 de febrero para argumentarle al Consejo de Estado las razones que justificaron la declaratoria o el decreto que incrementó el salario en un 23% y que transformó el salario mínimo en salario vital. Es decir, todavía estamos en los tiempos procesales para explicarle al Consejo de Estado nuestras razones. Y el Consejo de Estado precipita una decisión de suspensión y nos conmina a presentar un nuevo decreto o expedir un nuevo decreto”, enfatizó.

¿Habrá protestas y movilizaciones?

El ministro no reveló que se estén tejiendo estas movilización, pero sí hizo un llamado. “Los trabajadores tendrán que reaccionar con la movilización popular y con la movilización y la acción de sus organizaciones. Yo creo que en estos momentos las centrales sindicales y las organizaciones de trabajadores deben estar preparando jornadas de movilización y de protesta por esta decisión, que es una decisión contraria a esas ilusiones”.

¿Qué hará el Gobierno tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo?

Finalmente, el ministro Sanguino mencionó que no se pueden “anticipar” para hablar sobre lo que se hará sin estar 100% informados de las razones del alto tribunal, pero sí aseguró que actuarán en consecuencia.

“Nosotros tenemos una línea de defensa con la Agencia de Defensa del Estado, con la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo para proteger el salario vital de los trabajadores de Colombia . Eso vamos a hacer hasta las últimas consecuencias jurídicas y, por supuesto, que seguramente los trabajadores están del lado del Gobierno en la defensa de su salario vital”, sentenció.

