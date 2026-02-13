El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Salario mínimo “era pan de hoy y hambre para mañana”: Fenalco tras decisión de Consejo de Estado

Jaime Alberto Cabal, presidente de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), reaccionó en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto de salario mínimo 2026 del Gobierno Petro.

“La suspensión pide que el Gobierno en ocho días elabore un nuevo decreto de salario mínimo con unas razones técnicas que se ajusten a la realidad de hoy. Los trabajadores que pueden estar tristes con esta decisión no miran que a muchos se les hubiera acabado el empleo si esto hubiera continuado, era casi insostenible, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

Recordó que la reforma laboral también generó incrementos de costos para los empresarios, como el aumento del valor en la jornada nocturna, dominicales y festivos. “Ese decreto era pan de hoy y hambre para mañana”.

“Seguramente muchos trabajadores que hoy lo lamentan mañana van a reconocer que su empleo se salvó”, dijo.

Así las cosas, mencionó que espera que el nuevo decreto del salario mínimo sea ponderado y destacó la determinación del Consejo de Estado: “merece un reconocimiento”.

¿Qué pasará para la próxima quincena en Colombia?

Cabal manifestó que el actuar “populista” del Gobierno Nacional y ahora la decisión del Consejo de Estado dejará un “limbo” de lo que se debe hacer mientras hay un nuevo decreto. No obstante, en la resolución se especifica que el nuevo salario mínimo debe estar definido en ocho días.

“Habrá un proceso de ajuste, pero dependerá el nuevo incremento del salario mínimo”, sostuvo.

¿Colombia necesita un nuevo modelo para definir aumento del salario mínimo?

“Colombia debe avanzar a un nuevo mecanismo que reconozca la realidad de las regiones. No es lo mismo un salario mínimo en Bogotá que en Quibdó. Debe interpretarse la realidad del país”, señaló.

Finalmente, expresó que este nuevo modelo “debe ser diseñado para que sea un sano equilibrio para los trabajadores y los empresarios”.

