¿Qué significa que el Consejo de Estado suspenda el decreto de salario mínimo fijado para 2026?

En las últimas horas el Consejo de Estado determinó imponer una medida cautelar al decreto que incrementa el salario mínimo y por ende suspender provisionalmente sus efectos. El alto tribunal le dio ocho días al Gobierno para publicar un nuevo decreto que cumpla con los parámetros establecidos por la ley.

Cabe recordar que el decreto del aumento del salario mínimo para este 2026, fijó que se incrementaría en un 23, 7% llegando así a un total de $1.750.950 sumado al auxilio legal de transporte que sería $249.095, logrando así un salario mínimo completo de $2.000.000

Esta decisión la dio el Alto Tribunal luego de estudiar cerca de 17 demandas contra el decreto que fijó este aumento porque, según los alegatos, no estaba basado en los parámetros técnicos exigidos.

Una de esas demandas pide que se declare la suspensión provisional como medida cautelar y se fije el aumento del salario mínimo en un 11 % mientras se resuelve de fondo.

Dichas demandas han sido unificadas para la decisión que tendrá que tomar la Sección Segunda del Consejo de Estado y se encuentran en estudio previo, por lo que todavía no existe la primera ponencia sobre esa demanda de medida cautelar.

¿Ya había ocurrido esto?

Entre los antecedentes previos de esta decisión solo había ocurrido una vez en el año 2017, cuando el Consejo de Estado tumbó un decreto de salario mínimo, pero en ese caso se tomó esta decisión porque la tarifa era muy baja. El tribunal ordenó al Gobierno reajustarlo al alza.

¿Qué significa que el Consejo de Estado suspenda el decreto de salario mínimo?

La suspensión del decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado significa que el incremento del 23,7% queda provisionalmente sin efectos jurídicos.

Con esta medida cautelar mientras que el Alto Tribunal tomas decisiones el incremento decretado para 2026 no puede aplicarse o continuar aplicándose mientras la suspensión esté vigente.

