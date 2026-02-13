Es muy complicado sostener el empleo en estas condiciones: María Elena Ospina, presidenta de Acopi

En las últimas horas, el Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, al adoptar una medida cautelar dentro de una demanda en curso.

Según el alto tribunal, mientras se resuelve de fondo el proceso judicial, el Gobierno Nacional deberá expedir y publicar un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días calendario, en el que se establezca nuevamente el porcentaje de incremento y el valor total del salario mínimo para este año.

La corporación señaló que el ajuste salarial “regirá de manera temporal hasta tanto se profiera sentencia definitiva”, y advirtió que el Ejecutivo está obligado a aplicar todos los criterios económicos y constitucionales previstos en la ley para definir la nueva cifra.

En el marco de esta orden, la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo de cómo afecta esto a los empresarios.

“Nosotros respetamos y celebramos la decisión del Consejo de Estado; de hecho, estábamos esperando este pronunciamiento. Lo que pasa es que esto genera también mucha incertidumbre, y es lo que tenemos que tratar de evitar. Incertidumbre en la operación empresarial, y tenemos que garantizar el pago oportuno a los trabajadores. Esa es la prioridad inmediata en este momento”, dijo la presidenta de Acopi.

La presidenta dijo que a los empleados que estén ganando hoy y que ya tengan un contrato laboral por determinado tiempo no se le podrá bajar el salario mínimo por ningún motivo; indicó que se debe proteger el ingreso al trabajador, pero sin poner en riesgo la sostenibilidad del empleo formal y la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La pregunta ahora es: “Si llega otro decreto por menor cantidad de porcentaje, ¿cómo se sostiene el empleo con esas condiciones?”. Desde Acopi se está trabajando por la sostenibilidad empresarial y del empleo formal; tenemos esas dos prioridades.”

“Los nuevas personas que contratemos van a estar bajo el techo del nuevo decreto, del nuevo salario mínimo, entonces ahí va a haber una situación que realmente hay que revisar”, puntualizó la presidenta de Acopi.

