Suspensión provisional del salario mínimo: así reacciona Colombia a decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado informó este viernes, 13 de febrero, que suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo legal para el 2026 y ordenó la expedición de uno nuevo en un lapso de ocho días calendario. Ante la decisión, Gobierno y diferentes sectores políticos, empresariales y sindicatos se pronunciaron.

El ministro de Trabajo, Antonino Sanguino, aseguró en 6AM W que no han sido notificados de la determinación y calificó la decisión como “precipitada” e “inaceptable”.

“Toman una decisión contra los trabajadores, no contra el Gobierno”, indicó.

Estas son las reacciones de diferentes sectores a la suspensión del salario mínimo 2026 :

Iván Cepeda

“Rechazo la arbitraria y regresiva, medida de suspender el salario vital. Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”.

Daniel Quintero

Confirmó que interpuso una acción de tutela para que un juez constitucional revise de manera urgente lo que calificó como “un abuso”.

María Fernanda Cabal

"El Consejo de Estado acaba de suspender el decreto con el que el Gobierno Petro fijó el salario mínimo para 2026, con un incremento del 23,7 por ciento“.

Vicky Dávila

"Se cayó aumento al salario mínimo en el Consejo de Estado. Pero a los trabajadores hay que cumplirles, no les pueden hacer conejo, por culpa de este Gobierno chambón".

Gustavo Bolívar

"El Consejo de Estado, en clara extralimitación de funciones, suspende el decreto que elevó el salario mínimo a $2 millones".

Roy Barreras

"Mañana es quincena, es un acto insensible y debemos rodear al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de Colombia".

Cambio Radical

“El daño ya está hecho: el Consejo de Estado suspendió el decreto del aumento del salario mínimo expedido irresponsablemente por Gustavo Petro. Pero la inflación ya encendió alarmas y, peor aún, miles perdieron su empleo o cayeron en la informalidad. El populismo pasa factura”.

Colegio Colombiano de Abogados

Irene Vélez

“Sin-vergüenza: los ricos de Colombia le niegan a los trabajadores la oportunidad de dignificar su remuneración salarial y mejorar sus condiciones de vida”.

María Fernanda Carrascal

"La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo es un golpe vil contra la clase trabajadora y contra nuestro sistema democrático“.

Pacto Histórico

"Rechazamos con absoluta firmeza la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo para 2026. Esta medida golpea directamente a millones de trabajadores y trabajadoras y se inscribe en un contexto de ataques sistemáticos contra el Gobierno y las campañas del Pacto Histórico".