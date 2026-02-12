En cifras: los datos que debe conocer sobre el Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla 2026 ya se vive en las calles y se consolida como una celebración que honra la tradición, exalta la cultura y dinamiza la economía de toda la ciudad. Más que una fiesta, es la principal industria creativa y cultural del territorio y un motor de oportunidades para miles de familias.

Para esta edición, según proyecciones de la Alcaldía de Barranquilla y la Cámara de Comercio, se espera un movimiento económico superior a los $840.000 millones, generando alrededor de 193.000 empleos directos e indirectos y consolidándose como la mayor fuente de ocupación temporal en la ciudad. Solo para la temporada 2026 se abrió convocatoria para vincular a 3.800 personas en logística y operación, fortaleciendo el ecosistema laboral cultural y de servicios.

“Esta fiesta mueve sectores como la gastronomía, la hotelería, el comercio, el transporte, la industria creativa y el turismo, dinamizando nuestra economía y generando empleo formal e informal en toda la ciudad”, expresó el alcalde Alejandro Char. Además, destacó que se esperan más de 6 millones de espectadores que disfrutarán y visualizarán los distintos eventos.

Cultura, tradición y agenda sin precedentes

El Carnaval 2026 está respaldado por una inversión histórica de más de $10.690 millones a través del Portafolio de Estímulos, beneficiando a más de 50.000 artistas, hacedores y gestores culturales, y fortaleciendo el ecosistema creativo de la ciudad.

La agenda de precarnaval y Carnaval incluye cientos de eventos, en su mayoría gratuitos, entre desfiles, conciertos, espectáculos folclóricos, exposiciones a cielo abierto, espacios académicos y presentaciones de artistas locales, nacionales e internacionales en distintos puntos de Barranquilla.

Bajo el lema “Quien lo vive es quien lo goza”, esta edición vuelve a la raíz con el regreso del Semillero para niños, un Bando en tributo a la fuerza afro y una Guacherna en homenaje a los bailes cantaos, manifestaciones musicales y dancísticas tradicionales que hacen parte de la identidad de las comunidades del Caribe y que fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La Guacherna no fue solo un espectáculo: celebró y visibilizó una tradición viva y ancestral, con expresiones transmitidas de generación en generación como parte de la memoria oral y cultural de la región.

Este Carnaval, además, conmemora hitos que marcan nuestra historia cultural: un homenaje a la historia y afluencia del río Magdalena; los 25 años de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación; los 150 años de la Danza Congo Grande; y los 23 años de la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La Batalla de Flores 2026, que se realizará el sábado 14 de febrero desde las 10:30 a. m. en la Vía 40, será uno de los grandes hitos de esta edición bajo la temática “Río de emociones”. Este año celebra los 35 años del Cumbiódromo, con carrozas de aproximadamente 10 metros de altura. Participarán más de 14.000 danzantes, 73 grupos folclóricos, 18 carrozas, 39 orquestas y 59 tráileres, en un desfile que contará con un robusto dispositivo logístico y de seguridad para garantizar una jornada organizada, segura y con estándares internacionales.

Turismo y proyección internacional

Se espera la llegada de más de 820.000 visitantes nacionales e internacionales. Según la Aeronáutica Civil (Aerocivil), se proyecta el arribo de aproximadamente 107.000 pasajeros por vía aérea, a lo que se suma un flujo significativo de viajeros por vía terrestre.

En materia de alojamiento, se estima una ocupación promedio superior al 90%, con picos de hasta el 100% en los días principales, consolidando a Barranquilla como epicentro nacional e internacional de grandes eventos.

Un Carnaval sostenible, incluyente, seguro y organizado

El Carnaval 2026 contará con sello de sostenibilidad, integrando acciones ambientales, sociales y económicas. Durante el precarnaval se recuperaron más de 5 toneladas de residuos aprovechables y, en los días oficiales, se incrementará esta cifra, además de medirse la huella de carbono y la huella plástica del evento.

La administración distrital, a través de la estrategia Barranquilla Linda y Limpia, avanza además en accesibilidad, construcción de rampas, pintura, embellecimiento, recuperación del espacio público e intervención de la Vía 40, garantizando una experiencia segura, organizada y de nivel internacional. El Cumbiódromo de la Vía 40 es uno de los escenarios mejor estructurados del Carnaval de Barranquilla en términos de planeación y seguridad: cuenta con 17 salidas de emergencia distribuidas a lo largo del recorrido, que garantizan evacuación oportuna y control de flujos, así como clínicas y centros médicos cercanos, lo que permite tiempos de respuesta rápidos ante cualquier eventualidad.

La proyección en materia de seguridad contempla un despliegue de 2.630 policías en las calles. De ese pie de fuerza, 1.750 unidades llegan a la ciudad como apoyo y 880 hacen parte de especialidades como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, entre otras.

Este dispositivo contará con el acompañamiento articulado de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, dos Unidades de Reacción Inmediata del Grupo de Guardacostas de la Armada Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, así como el respaldo de la Cruz Roja Colombiana, el Cuerpo de Bomberos, Migración Colombia y personal de Interpol, consolidando un esquema integral de prevención, control y atención para salvaguardar la seguridad de la ciudad y sus visitantes durante la festividad. Además, se instalará y operará un Puesto de Mando Unificado (PMU) activo durante todos los eventos.

El precarnaval ya marca cifras históricas

El precarnaval 2026 anticipa el impacto de la temporada oficial con casi 2 millones de espectadores entre enero y febrero; 42.000 participantes en desfiles y eventos; y 22.000 artistas y hacedores activando la cadena de valor cultural.

Eventos como la Lectura del Bando, el Fin de Semana de Tradición y la Guacherna ratificaron la capacidad organizativa y la fuerza cultural de la ciudad. El Carnaval del Suroccidente reafirmó el valor de la formación cultural: más de 5.600 participantes con montajes, música, vestuario y puestas en escena creadas por beneficiarios de la Escuela Distrital de Arte y las Casas Distritales de Cultura.

El Carnaval Gay volvió a demostrar que el Carnaval de Barranquilla es un espacio de inclusión, diversidad y libertad cultural, reuniendo a más de 2.100 participantes entre comparsas, artistas y público en una celebración de respeto, convivencia y expresión artística.

Por su parte, el Carnaval de los Niños superó los 10.000 participantes, consolidando el relevo generacional y garantizando la continuidad de las tradiciones.

El Carnaval de Barranquilla 2026 confirma que la cultura es identidad, desarrollo económico, empleo y proyección internacional. Barranquilla demuestra que puede realizar una fiesta masiva, sostenible y organizada, consolidándose como capital cultural del país y ciudad anfitriona del mundo.