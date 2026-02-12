Aníbal ‘Sensación’ Velásquez recibirá el Súper Congo de Oro en el Carnaval

El Carnaval de Barranquilla rendirá un homenaje histórico a una de las figuras más grandes e influyentes de la música tropical colombiana. El maestro Aníbal ‘Sensación’ Velásquez, leyenda viva del Caribe, recibirá el Súper Congo de Oro, el máximo galardón musical que otorga el Carnaval de Barranquilla, durante Baila La Calle, el sábado 14 de febrero en el Par Vial de la carrera 50.

Este reconocimiento celebra una trayectoria artística que supera las siete décadas y que ha marcado de manera profunda la identidad sonora del Carnaval y del Caribe colombiano.

Conocido como ‘El Rey de la Guaracha’, Aníbal Velásquez revolucionó el lenguaje del acordeón y lo llevó a nuevos territorios rítmicos, fusionándolo magistralmente con la guaracha, la cumbia, el porro y otros aires tropicales. Su estilo inconfundible, alegre y vibrante, cruzó fronteras y conquistó escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndolo en embajador indiscutible de la música popular colombiana.

Próximo a cumplir 90 años, el maestro ha grabado cientos de canciones que hoy son himnos del Carnaval y banda sonora de generaciones enteras. Temas como Guaracha en España, La Brujita, Alicia la Flaca, El Tuco Perro, entre muchos otros, siguen encendiendo las pistas y manteniendo viva la esencia festiva que define a Barranquilla.

El Súper Congo de Oro se le otorga por ser una de las más grandes leyendas musicales del país, por su aporte invaluable al patrimonio cultural y por haber transformado la historia del acordeón en la música tropical. Durante la Noche de Orquestas, el maestro estará acompañado por el Grupo Tambó como invitado especial, en una celebración que promete ser uno de los momentos más memorables del Carnaval 2026.

¿Qué artistas han recibido este reconocimiento?

El Súper Congo de Oro es el máximo honor que concede el Carnaval de Barranquilla a un artista. Lo han recibido figuras como Joe Arroyo, Grupo Niche, Shakira, Los Hermanos Rosario, Jorge Oñate y Checo Acosta, nombres que, como el del maestro Velásquez, han dejado huella imborrable en la cultura musical.

Con este homenaje, el Carnaval de Barranquilla no solo reconoce una trayectoria excepcional, sino que celebra la vida, la pasión y el legado de un artista cuya música continúa siendo cantada, bailada y sentida por generaciones de carnavaleros.

Porque mientras suene una guaracha y un acordeón en el Caribe, el nombre de Aníbal ‘Sensación’ Velásquez seguirá vibrando en el corazón del Carnaval.