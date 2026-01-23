El Semillero del Carnaval de los Niños llenó de color la Plaza de la Paz

Entre danzas, música y sonrisas, Barranquilla dio la bienvenida al Semillero del Carnaval de los Niños 2026, uno de los eventos más esperados por los carnavaleros y una apuesta clave por la formación de las nuevas generaciones que mantienen viva la esencia de la fiesta.

La celebración inició este viernes 23 de enero en la Plaza de la Paz, en el marco del Fin de Semana de la Tradición, con una jornada cargada de alegría y talento infantil. El espectáculo continuará este sábado 24 de enero, cuando cerca de 130 grupos integrados por niños se presenten en escena para mostrar la riqueza cultural y la diversidad de expresiones que hacen del Carnaval un patrimonio vivo.

Los semilleros, con sus coloridos vestuarios y coreografías tradicionales, se convierten en protagonistas de esta agenda que exalta el valor del relevo generacional y reafirma el compromiso del Carnaval de Barranquilla con la preservación de sus manifestaciones culturales.

La fiesta sigue con el Festival de Danzas Especiales

Una vez finalizada la jornada del Semillero del Carnaval de los Niños, la programación del Fin de Semana de la Tradición continuará con el Festival de Danzas Especiales y de Relación, que dará inicio a las cinco de la tarde en la misma Plaza de la Paz.

La agenda del Carnaval de los Niños seguirá durante las próximas semanas con los Paco Pacos al Parque, llevando la fiesta a distintos escenarios de la ciudad: el domingo 25 de enero en el centro comercial Villa Country, el sábado 31 de enero en el Gran Malecón, el sábado 7 de febrero en el centro comercial Viva, y culminará con el tradicional Desfile del Carnaval de los Niños el domingo 8 de febrero, a lo largo de la carrera 53 hasta Barrio Abajo.

Carnaval de Barranquilla sigue apostando al semillero de la tradición, promoviendo espacios de identidad, participación y orgullo cultural, mientras avanza la preparación de la Fiesta 2026, que se vivirá hasta el próximo 17 de febrero.