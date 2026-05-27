Ofrecen $200 millones por responsables del atentado contra el Batallón Cartagena en Riohacha

Tras un consejo extraordinario de seguridad realizado en las instalaciones del Batallón de Infantería Mecanizado Cartagena, las autoridades departamentales, distritales y militares anunciaron nuevas medidas para enfrentar la escalada de violencia en Riohacha y avanzar en la captura de los responsables del atentado terrorista perpetrado contra esta unidad militar.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, confirmó que desde el Fondo de Recompensas se aprobó una recompensa conjunta de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los autores del ataque, atribuido por las autoridades al GAO ELN, estructura “6 de Diciembre”.

“Hemos decidido desde tener una recompensa de 200 millones de pesos de manera conjunta con la Alcaldía Distrital de Riohacha y la Administración Departamental para recibir cualquier tipo de información que nos permita capturar en el menor tiempo posible a estos bandidos que cometieron este acto terrorista”, manifestó el mandatario departamental al término del consejo de seguridad.

Seguridad en La Guajira durante las elecciones

Aguilar Deluque también anunció un amplio despliegue de la Fuerza Pública en todo el departamento de cara a las elecciones del próximo fin de semana.

“Vamos a tener más de 4.000 hombres aquí, tanto del Ejército como de la Policía, para garantizar seguridad en las elecciones. El compromiso es claro: brindarle seguridad a nuestra gente y avanzar de manera pronta y oportuna para capturar a los responsables de estos hechos”, afirmó.

Por su parte, el mayor general Royer Gómez Herrera confirmó que el atentado se ejecutó mediante el lanzamiento de 12 artefactos explosivos contra las instalaciones del batallón. Tres de ellos detonaron, mientras que nueve fueron destruidos de manera controlada por técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional.

El oficial explicó que las explosiones afectaron el alojamiento de la guardia y dejaron un saldo de 12 militares heridos. “De los 12 muchachos que resultaron inicialmente afectados, nueve ya fueron dados de alta y tres se encuentran en chequeos médicos en una clínica de la ciudad”, precisó. Además, advirtió que las detonaciones también pusieron en riesgo a la población civil y afectaron viviendas cercanas a la unidad militar.

Durante la jornada, las autoridades visitaron a los uniformados heridos y reiteraron su respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía. El alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, expresó su solidaridad con los soldados y sus familias.

“Hoy estamos aquí en conjunto con el señor Gobernador para seguir dándole toda esa logística que necesitan para garantizar la seguridad en nuestro Distrito de Riohacha”, sostuvo.

Las investigaciones por el atentado avanzan de manera conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial, mientras las autoridades reforzaron los dispositivos de inteligencia y seguridad en distintos puntos del departamento. Entretanto, el Ejército aseguró que continuará desplegado en el marco del Plan Democracia para garantizar el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos durante la jornada electoral.

“El mensaje para toda la población civil es no dejarnos amedrentar, que el miedo no nos vaya a derrotar y que todos los guajiros y guajiras salgan este domingo a elegir a quien será su próximo gobernante”, concluyó el mayor general Gómez Herrera.