Con izada de bandera, Barranquilla dio inicio oficial al Carnaval 2026

Desde la antigua Intendencia Fluvial, Barranquilla dio este viernes 16 de enero de 2026, el inicio oficial del Carnaval 2026 con la tradicional izada de bandera, acto simbólico que convoca a la ciudad alrededor de su memoria, su alegría y su identidad cultural.

El evento reunió a hacedores, artistas, gestores culturales y representantes del ecosistema del Carnaval, marcando la apertura de la fiesta mayor y reafirmando el compromiso del Distrito con la preservación y proyección del Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Respaldo sostenible a los hacedores del Carnaval

Durante la ceremonia, se destacó el Portafolio de Estímulos del Carnaval 2026 como una de las principales herramientas del Distrito para garantizar la sostenibilidad de las expresiones festivas y fortalecer a quienes hacen posible esta celebración patrimonial.

La inversión distrital en cultura ha crecido de manera sostenida: en 2023 fue de $3.300 millones; en 2024 alcanzó los $8.000 millones; en 2025 superó los $9.200 millones; y para 2026 se proyecta una inversión aún mayor, orientada a seguir impulsando el trabajo de los hacedores del Carnaval.

Homenaje a la tradición desde la realeza del Carnaval

La reina del Carnaval 2026, Michelle Char, rindió un homenaje a la tradición luciendo un vestuario creado por la EDA, elaborado sobre una base artesanal con cintas tejidas, borlas y flecos que recorren el contorno de la pollera. Como accesorio principal, llevó una pieza elaborada en madera que resaltó, con su colorido, la alegría del Carnaval.

Más apoyo y más iniciativas ciudadanas

El secretario de Cultura, Juan Carlos Ospino, señaló que esta inversión beneficiará a cerca de 50.000 hacedores y artistas a través de danzas, comparsas, disfraces, letanías, comedias y manifestaciones escénicas, así como iniciativas de salvaguardia y proyectos conexos.

Entre las celebraciones respaldadas se encuentran el Carnaval de la 44, el Carnaval del Suroccidente, el Carnaval Gay, la Feria Ponte la Máscara, el Carnaval Internacional de las Artes y la Noche del Río, fortaleciendo la diversidad cultural y la participación ciudadana en las cinco localidades de la ciudad.

Además de la izada de bandera, se presentaron los datos clave del Portafolio de Estímulos 2026, que mantiene dos líneas de apoyo diseñadas para fortalecer el tejido cultural del Carnaval y garantizar condiciones más equitativas para sus protagonistas.

El Carnaval de Barranquilla 2026 se proyecta como un homenaje a la raíz y a la memoria cultural, pero también como una celebración abierta a nuevas miradas, tecnologías, sostenibilidad y formas contemporáneas de expresión.

Barranquilla se alista para su fiesta mayor

El Carnaval de Barranquilla 2026 se celebrará del 14 al 17 de febrero, con una programación más vibrante, participativa e incluyente, que fortalece la presencia de los hacedores y promueve un Carnaval seguro y profundamente patrimonial.

Con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla y la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio, la ciudad se prepara para convertirse nuevamente en epicentro de la alegría, la tradición y la cultura del mejor Carnaval del mundo.