FOTOS: así se vivió la Guacherna, un desfile cargado de tradición, brillo y homenajes

La noche de Guacherna se iluminó con los luces y la alegría de cerca de 20.000 participantes que llenaron de pasión, danza y tradición la carrera 44.

El tradicional desfile nocturno marcó su inicio desde las 4:00 de la tarde, rindiendo un homenaje especial a los bailes cantados como una de las expresiones más auténticas del Caribe colombiano y una puesta en escena que conectó a miles de asistentes con la raíz cultural del Carnaval.

La Guacherna 1. Ampliar

Con la participación de 197 grupos folclóricos y disfraces, además de 150 disfraces individuales, representando todas las manifestaciones del Carnaval de Barranquilla y con la gran novedad del regreso a este escenario 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, el folclor de la fiesta tuvo un lugar privilegiado en este desfile que contó además con más de 25 artistas y orquestas en vivo, entre ellos: Lina Babilonia, Nelly Herrera, Álvaro Ricardo, Altafulla, Kevin Flórez, Sensación Orquesta, G Black, la Nómina del Pin, Koffee el Cafetero, Will Fiorillo, Rumba Caribe, MCcar, Dexter Hamilton, Akanny, DJ Doranc, Aria Vega, Nolan Orquesta, Pepo y Los del Swing, entre otros.

La aparición de la reina

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la aparición estelar de la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, quien recorrió uno de los desfiles más queridos de la ciudad luciendo un majestuoso traje ‘Aquí suena Rosa’, inspirado en el bullerengue ‘Rosa, qué linda eres’, una fantasía que exaltó la tradición de los bailes cantados y la creatividad del talento local, elaborado por estudiantes del programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe.

Por su parte, el Rey Momo Adolfo Maury conquistó a los asistentes con un homenaje a ‘María Moñitos’, reconociendo su valor cultural y rindiendo tributo a un personaje cercano a su abuelo Ventura Cabrera y a la danza del Congo Grande de Barranquilla, mientras que los reyes de Carnaval de los Niños, Joshua Ortiz y Sharon Acosta rindieron homenaje a los indios de Trenza Chimila.

La Guacherna 2. Ampliar

“El desfile contó con gran despliegue logístico, garantizando la seguridad y el correcto desarrollo del evento gracias a una articulación integral con las autoridades”, manifestó el director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo, quien además explicó que, para llevar a cabo este evento, la operación incluyó 645 operadores logísticos, 455 operadores de seguridad, cuatro máquinas de bomberos, 30 miembros del cuerpo de bomberos, 350 socorristas, 10 ambulancias, además de 6.700 vallas de contención, 650 metros de malla escalonada y 350 metros de muros de contención.

La Guacherna 3. Ampliar

Los bloques temáticos

La Guacherna estuvo organizada en once bloques temáticos, que recorrieron el universo del Carnaval integrando el bloque institucional, la participación de la tercera edad, proyectos de inclusión, líderes de la tradición, expresiones de los bailes cantados, grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, empresas, disfraces y agrupaciones folclóricas de excelencia, permitiendo al público vivir la diversidad y riqueza patrimonial de la fiesta.

El carácter musical del desfile se vio reflejado en la participación de exponentes como la Señorita Colombia y las princesas del Concurso Nacional de la Belleza como invitadas especiales y las candidatas al Reinado Popular junto a la Reina Popular 2025, Yuliana Rodríguez.