12 feb 2026 Actualizado 15:45

Barranquilla

Autorizan hasta las 4:00 de la madrugada el horario de rumba durante el Carnaval de Barranquilla

Este horario será permitido hasta el 16 de febrero. Conozca detalles de otras medidas del Distrito.

Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Efraín

Barranquilla

A través del decreto No 0026 de 2026, la Alcaldía de Barranquilla autoriza el horario de funcionamiento para los establecimientos nocturnos hasta las 4:00 de la madrugada los días 14, 15 y 16 de febrero. Asimismo, podrán abrir a partir de las 9:00 de la mañana.

Mientras tanto, para el día 17 de febrero, podrán abrir a las 9:00 de la mañana, pero deberán cerrar a las 2:00 de la madrugada del día siguiente.

Prohíben porte de armas en eventos

En el decreto, el Distrito establece que en lugares públicos o abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman embriagantes, se prohíbe portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida, elementos cortantes, punzantes o semejantes.

En ese sentido, el Distrito advirtió que los asistentes, organizadores y productores de los eventos velarán por el cuidado e integridad del espacio público, absteniéndose de asumir comportamientos contrarios al cuidado e integridad de este o que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas.

