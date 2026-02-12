Bullerengues, cumbias y tamboras celebran dos décadas de #LaNocheDelRío

La Noche del Río, uno de los encuentros culturales más representativos en el marco del Carnaval de Barranquilla, celebra 20 años de trayectoria con una programación especial y una exposición fotográfica que recorre su memoria artística y ciudadana. El evento conmemorativo se realizará este jueves 12 de febrero desde las 6:00 de la tarde en el par vial de la carrera 50.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La edición de este año pone el acento en las raíces sonoras del Caribe. Desde la ribera del río Magdalena se proyectan los bullerengues, las cumbias, los chandés, los sones de negro y las tamboras que, durante dos décadas, han construido la memoria musical del evento. La programación destaca la presencia de voces ancestrales, tambores y gaitas que representan a las comunidades ribereñas y su legado cultural.

Lea también: Carnaval de Barranquilla genera una ocupación hotelera de más del 90%

Desde la CLENA, su subdirector ejecutivo, Juan Pablo Mestre, señaló que la agenda preparada para esta conmemoración resalta la diversidad de expresiones tradicionales y el valor patrimonial de las músicas de río, entendidas como un puente entre generaciones y territorios.

Según explicó, cada artista invitado representa una orilla distinta de ese mismo cauce cultural que ha convertido a La Noche del Río en una plataforma de proyección nacional.

La organización indicó que la celebración de los 20 años reunirá artistas invitados y una puesta en escena especial para honrar el camino recorrido por este encuentro, consolidado dentro de la agenda cultural de la ciudad.