Galapa estará sin luz dos horas diarias por problemas de infraestructura: gobernador Verano

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó que el municipio de Galapa tendrá suspensiones programadas del servicio de energía por dos horas diarias debido a que la infraestructura eléctrica actual no soporta la alta demanda que registra la población.

El mandatario explicó que el problema no está relacionado con la generación de energía, ya que aseguró que existe suficiente capacidad para abastecer el servicio. Sin embargo, señaló que “la dificultad radica en la capacidad de transmisión hacia Galapa, donde las redes actuales no permiten transportar toda la energía requerida por el municipio”.

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Verano indicó que para solucionar la situación será necesaria la construcción de dos líneas adicionales provenientes de Juan Mina y Caracolí, obras que permitirán fortalecer la capacidad técnica y estabilizar el suministro eléctrico en la zona.

“Una vez se cuenten con todos los permisos y licencias, la ejecución de estos trabajos tardaría aproximadamente dos meses”, indicó.

Dificultades para atender el 100 % de la demanda

Mientras avanzan las obras, el gobernador manifestó que se implementará un esquema de racionamiento o control del suministro con el fin de equilibrar la carga entre la oferta y la demanda de energía.

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“Hay dificultades para atender el 100 % de la demanda y por lo tanto hasta que no tengamos construidas esas dos líneas va a haber necesidad de disminuir el suministro de energía y la rotación”, expresó.

Este anuncio lo hizo el mandatario departamental tras finalizar una mesa técnica con Air-e, usuarios de Galapa y el alcalde de esta población, luego de las manifestaciones que durante tres días consecutivos.