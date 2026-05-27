Gremios portuarios de Barranquilla piden al próximo Gobierno apostar por el río Magdalena

A pocos días de las elecciones presidenciales de 2026, la asociación que representa a los Puertos Marítimos y Fluviales (Asoportuaria) hizo un llamado al próximo Gobierno nacional para priorizar inversiones y decisiones estratégicas que fortalezcan el sistema portuario y la navegabilidad del río Magdalena, considerados claves para la competitividad y el desarrollo económico del país.

En un comunicado divulgado este 26 de mayo, el gremio advirtió que “el sector portuario y su correcto desempeño son transversales a toda la actividad económica del país”, al destacar que anualmente moviliza cerca de 180 millones de toneladas, genera más de 280.000 empleos directos e indirectos y aporta alrededor de 600.000 millones de pesos en contraprestaciones e impuestos.

El gremio aseguró que el modelo portuario colombiano se ha convertido en un referente internacional tras 35 años de modernización y eficiencia operativa, “sin que implique inversiones por parte del Estado”. Asimismo, enfatizó que la navegabilidad del río Magdalena es fundamental para complementar otros modos de transporte, mejorar la competitividad y reducir el impacto ambiental del transporte de carga.

Solicitudes al próximo Gobierno nacional

Entre las principales solicitudes al nuevo Gobierno, Asoportuaria propuso ejecutar obras hidráulicas entre Bocas de Ceniza y Barrancabermeja, estimadas en 900.000 millones de pesos, con el fin de reducir la dependencia del dragado y garantizar mejores condiciones de navegabilidad en el largo plazo.

También pidió garantizar la continuidad del dragado a lo largo del río durante el próximo cuatrienio, con inversiones cercanas a 500.000 millones de pesos. Según el gremio, “la estabilidad en la zona portuaria de Barranquilla, que garantiza competitividad, mayores inversiones e impacto social, requiere dragado de largo plazo y oportuno”.

Otro de los puntos planteados es mantener y fortalecer el modelo portuario colombiano mediante estabilidad jurídica y nuevas inversiones en terminales marítimas. Además, propuso avanzar en la profundización del canal de acceso de Barranquilla a través de esquemas de financiación público-privada, una obra que calificó como “determinante para asegurar el crecimiento industrial del Atlántico”.

El documento también plantea la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo para dinamizar la actividad fluvial y comercial en municipios ribereños del Atlántico y Magdalena, así como revisar la inclusión de fletes de compensación en la herramienta SICE-TAC para mejorar la competitividad de ciudades con alta movilización de carga, como Barranquilla.

Finalmente, ASOPORTUARIA señaló que, aunque algunas de estas iniciativas deberán incorporarse en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, “más allá de las restricciones fiscales que enfrentará el próximo Gobierno, estas iniciativas requieren voluntad política, visión de largo plazo y compromiso con la competitividad nacional”. El gremio reiteró además su disposición para trabajar de manera articulada con las nuevas autoridades en el fortalecimiento del sector portuario colombiano.