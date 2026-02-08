Todo lo que tiene que saber del Carnaval de los Niños en Barranquilla: horario y recorrido

El Desfile del Carnaval de los Niños 2026 será una gran celebración que exalta la fiesta como un territorio de transmisión cultural que se traspasa de generación en generación y se realizará este domingo 8 de febrero en la carrera 53.

Los reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta y Joshua Ortiz liderarán este desfile bajo el eje temático ‘Legado de Alegría’, que rendirá homenaje a los niños y niñas como portadores de la tradición, con más de 200 grupos folclóricos representados en congos, cumbias, comparsas, disfraces y letanías que encarnan la creatividad y la alegría de los más pequeños.

“El Carnaval de los Niños es la garantía de futuro de nuestra fiesta. Aquí la alegría es identidad, aprendizaje y un patrimonio que se transmite por generaciones de carnavaleros como un legado vivo”, señaló Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla.

Organizado en los bloques temáticos como Legado de tradición y cultura, Legado de semilleros del Carnaval, Legado de diversidad y Legado de fraternidad, el desfile será una fiesta de color, movimiento y emoción que reafirma que el Carnaval se vive con amor y emoción desde la infancia.

Una de las grandes novedades es que el desfile tendrá transmisión vía streaming desde 10:30 a.m. por las redes sociales Youtube y Facebook de Carnaval de Barranquilla y como cada año.

El Desfile del Carnaval de los Niños es un espacio de esparcimiento para toda la familia que promete a los asistentes el disfrute en una jornada llena de música, danza y color, para que los niños vivan el Carnaval de Barranquilla junto a toda la agenda que el Carnaval tiene preparado para ellos, como el próximo Paco Paco al Parque en el Centro Comercial Viva que será 7 de febrero a las 3:30 p.m.