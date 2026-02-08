Todo lo que tiene que saber del Carnaval de los Niños en Barranquilla: horario y recorrido
El desfile será este 8 de febrero y recorrerá la carrera 53.
El Desfile del Carnaval de los Niños 2026 será una gran celebración que exalta la fiesta como un territorio de transmisión cultural que se traspasa de generación en generación y se realizará este domingo 8 de febrero en la carrera 53.
Los reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta y Joshua Ortiz liderarán este desfile bajo el eje temático ‘Legado de Alegría’, que rendirá homenaje a los niños y niñas como portadores de la tradición, con más de 200 grupos folclóricos representados en congos, cumbias, comparsas, disfraces y letanías que encarnan la creatividad y la alegría de los más pequeños.
“El Carnaval de los Niños es la garantía de futuro de nuestra fiesta. Aquí la alegría es identidad, aprendizaje y un patrimonio que se transmite por generaciones de carnavaleros como un legado vivo”, señaló Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla.
Organizado en los bloques temáticos como Legado de tradición y cultura, Legado de semilleros del Carnaval, Legado de diversidad y Legado de fraternidad, el desfile será una fiesta de color, movimiento y emoción que reafirma que el Carnaval se vive con amor y emoción desde la infancia.
Una de las grandes novedades es que el desfile tendrá transmisión vía streaming desde 10:30 a.m. por las redes sociales Youtube y Facebook de Carnaval de Barranquilla y como cada año.
El Desfile del Carnaval de los Niños es un espacio de esparcimiento para toda la familia que promete a los asistentes el disfrute en una jornada llena de música, danza y color, para que los niños vivan el Carnaval de Barranquilla junto a toda la agenda que el Carnaval tiene preparado para ellos, como el próximo Paco Paco al Parque en el Centro Comercial Viva que será 7 de febrero a las 3:30 p.m.