Soledad decreta ley seca y suspende día sin motocarro por elecciones

La Alcaldía de Soledad anunció una serie de medidas excepcionales de orden público y movilidad con motivo de la jornada electoral de primera vuelta presidencial que se realizará el próximo domingo 31 de mayo. A través de los decretos 00055 y 00054 de 2026, la administración municipal estableció ley seca, restricciones de seguridad y la suspensión temporal del denominado “día sin motocarro”.

La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez explicó que las medidas buscan garantizar el desarrollo pacífico de las elecciones y la seguridad de los ciudadanos durante la jornada democrática.

“Estas medidas tienen carácter preventivo, transitorio y proporcional. Buscamos garantizar la seguridad, la tranquilidad y el normal desarrollo de la jornada electoral para que todos los soledeños puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de paz”, señaló la mandataria.

Horarios de la ley Seca

La ley seca regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio de 2026. La restricción prohíbe el expendio, venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, tiendas, supermercados, hoteles y eventos públicos o privados que trasciendan al espacio público.

Además, el decreto establece alerta amarilla en toda la red hospitalaria pública y privada del municipio para garantizar capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante el proceso electoral.

Entre las medidas adicionales se encuentra la prohibición del porte de armas traumáticas, neumáticas, de fogueo, paintball y objetos cortopunzantes, así como el uso de capuchas o máscaras que impidan la identificación de las personas. También quedó restringido el abandono de escombros y elementos que puedan obstruir vías o afectar el acceso a los puestos de votación.

La administración municipal igualmente limitó el uso de drones y aeronaves no tripuladas, salvo para autoridades, organismos de socorro y fuerza pública, además de restringir caravanas motorizadas y aglomeraciones vehiculares que alteren la movilidad.

Suspensión del día sin motocarro

Como medida excepcional para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante las elecciones, la Alcaldía de Soledad suspendió temporalmente el “día sin motocarro”, restricción que tradicionalmente aplica el último domingo de cada mes.

Con la decisión, los motocarros podrán circular libremente durante todo el domingo 31 de mayo en el municipio, con el objetivo de facilitar la movilización de votantes, jurados, testigos electorales, personal logístico y organismos de emergencia.

“La prioridad es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin dificultades de movilidad y asegurar el normal desarrollo de la jornada democrática”, afirmó la alcaldesa.

La administración aclaró que la suspensión será únicamente por el día de las elecciones y que la medida del “día sin motocarro” continuará vigente normalmente una vez finalice la jornada electoral.

Los operativos de control y vigilancia estarán a cargo de la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno, las Inspecciones de Policía y el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, IMTTRASOL, entidades que acompañarán el desarrollo de las elecciones para garantizar la seguridad, la movilidad y el orden público en el municipio.