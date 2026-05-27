Habitantes de Galapa exigen solución tras cortes de energía: protestaron frente a oficinas de Air-e

Habitantes de Galapa realizaron una protesta a las afueras de las oficinas de Air-e pidiendo solución por los prolongados cortes de energía.

La protesta se hizo momentos en que inició la reunión entre directivos de la compañía, el Gobernador Eduardo Verano y líderes de la comunidad.

Estudiantes afectados por falta de energía

Advirtieron que hasta en los Centros de Desarrollo Infantil se están cortando el servicio de energía lo que está poniendo “en jaque” la atención a los más pequeños.

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“Tenemos unos racionamientos que nos han afectado a los niños de los CDI, de los colegios, de toda Galapa; no han podido ir a clases por las altas temperaturas y Air-e nos quita la energía”, manifestó Mónica Vargas, líder comunitaria.

Piden que cortes de energía se hagan de mañana

Por otra parte, Eder Jaraba, dijo que si la empresa debe hacer cortes prolongados por el Fenómeno de El Niño, que lo hagan en horas de la mañana, y no por la noche.

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Manifestó que tanto niños y abuelitos les toca pasar hasta altas horas en la noche para evitar el calor que hace a esas horas.

“Precisamente nos quitan la luz 24 horas. La gente tiene que dormir en las terrazas, en las aceras”, dijo Eder Jaraba, uno de los habitantes.

¿Por qué se hacen las protestas?

El pasado 22 de mayo, la empresa Air-e Intervenida dio a conocer que se han presentado incremento súbito y extraordinario del consumo de energía debido a las altas temperaturas por el fenómeno de El Niño.

Ante esto, se han activado “mecanismos de protección de los equipos y circuitos eléctricos” que alimentan al municipio de Galapa y su zona rural.