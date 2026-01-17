Lectura del Bando: 700 artistas en escena encienden el Carnaval de Barranquilla

Barranquilla está lista para dar inicio al Carnaval 2026 con la esperada Lectura del Bando, el primer evento masivo y acto que marcará oficialmente el comienzo del Precarnaval y la temporada festiva más vibrante de Colombia.

El evento se realizará este sábado 17 de enero en el Estadio Romelio Martínez, con capacidad para unos 18.000 asistentes y una puesta en escena sin precedentes.

La reina del Carnaval Michelle Char será la encargada de decretar el “goce carnavalero” hasta el miércoles de ceniza, acompañada del Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, y de los Reyes del Carnaval de los Niños.

Homenaje a las raíces ancestrales

Este año, la producción artística titulada “Raíz Negra” rendirá homenaje a las raíces culturales y ancestrales del Caribe colombiano.

Más de 700 artistas participarán en el espectáculo, que combina música, danza y simbolismo con tecnología de alto formato, como video mapping, drones y pantallas LED, para ofrecer una experiencia inmersiva al público.

La noche incluirá un cierre musical con figuras destacadas como Grupo Niche, Iván Villazón, Chelito de Castro y exponentes del género champeta, reforzando el enfoque de identidad y diversidad cultural que caracteriza al Carnaval de Barranquilla.

Con este evento, uno de los actos culturales más significativos del año en Colombia, Barranquilla convoca a propios y visitantes a vivir la fiesta desde sus raíces más profundas, celebrando la historia, la música y la alegría que definen al Carnaval.