C.R.A. activa medidas para mitigar impactos del Fenómeno de El Niño en Atlántico

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) adoptó un plan de contingencia para prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales que podría generar el Fenómeno de El Niño 2026-2027 en el departamento del Atlántico.

La autoridad ambiental informó que las medidas buscan proteger el recurso hídrico, fortalecer la gestión del riesgo y evitar emergencias relacionadas con sequías, incendios forestales y desabastecimiento de agua.

Entre las principales disposiciones se encuentra la priorización del uso doméstico del agua y la seguridad alimentaria sobre otros usos autorizados en las fuentes hídricas del departamento. Además, la entidad restringirá temporalmente actividades consideradas no esenciales, como el riego de jardines y el lavado particular de vehículos.

La C.R.A. también anunció que no otorgará nuevas concesiones de agua que puedan comprometer la disponibilidad del recurso durante los próximos cuatro meses o mientras persistan los efectos del fenómeno climático.

Asimismo, se intensificará el monitoreo en ecosistemas estratégicos como el Embalse del Guájaro, la Ciénaga El Rincón o Lago del Cisne, el complejo de humedales del río Magdalena y otros cuerpos de agua superficiales del Atlántico.

Medidas orientadas a proteger el recurso hídrico

Otra de las medidas adoptadas es la prohibición de quemas controladas para actividades agrícolas y productivas, debido al alto riesgo de incendios forestales durante la temporada seca.

“La adopción de este Plan de Contingencia contempla una serie de medidas orientadas a proteger el recurso hídrico, fortalecer la gestión del riesgo y prevenir emergencias asociadas a sequías, incendios forestales y desabastecimiento de agua”, señaló la entidad.

La Corporación indicó además que fortalecerá las estrategias conjuntas con organismos de socorro y autoridades ambientales para capacitar al personal encargado de la prevención y control de incendios forestales, así como en procesos de restauración ambiental.

Finalmente, la C.R.A. hizo un llamado a la ciudadanía, sectores productivos y autoridades locales para adoptar medidas de ahorro y uso eficiente del agua, mantenerse informados a través de los canales oficiales y contribuir a la protección de los recursos naturales del departamento.