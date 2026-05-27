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27 may 2026 Actualizado 14:18

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Barranquilla

C.R.A. activa medidas para mitigar impactos del Fenómeno de El Niño en Atlántico

La autoridad ambiental informó que las medidas buscan proteger el recurso hídrico, fortalecer la gestión del riesgo y evitar emergencias relacionadas con sequías.

Fachada de la C.R.A.

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La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) adoptó un plan de contingencia para prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales que podría generar el Fenómeno de El Niño 2026-2027 en el departamento del Atlántico.

La autoridad ambiental informó que las medidas buscan proteger el recurso hídrico, fortalecer la gestión del riesgo y evitar emergencias relacionadas con sequías, incendios forestales y desabastecimiento de agua.

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Entre las principales disposiciones se encuentra la priorización del uso doméstico del agua y la seguridad alimentaria sobre otros usos autorizados en las fuentes hídricas del departamento. Además, la entidad restringirá temporalmente actividades consideradas no esenciales, como el riego de jardines y el lavado particular de vehículos.

La C.R.A. también anunció que no otorgará nuevas concesiones de agua que puedan comprometer la disponibilidad del recurso durante los próximos cuatro meses o mientras persistan los efectos del fenómeno climático.

Asimismo, se intensificará el monitoreo en ecosistemas estratégicos como el Embalse del Guájaro, la Ciénaga El Rincón o Lago del Cisne, el complejo de humedales del río Magdalena y otros cuerpos de agua superficiales del Atlántico.

Medidas orientadas a proteger el recurso hídrico

Otra de las medidas adoptadas es la prohibición de quemas controladas para actividades agrícolas y productivas, debido al alto riesgo de incendios forestales durante la temporada seca.

“La adopción de este Plan de Contingencia contempla una serie de medidas orientadas a proteger el recurso hídrico, fortalecer la gestión del riesgo y prevenir emergencias asociadas a sequías, incendios forestales y desabastecimiento de agua”, señaló la entidad.

La Corporación indicó además que fortalecerá las estrategias conjuntas con organismos de socorro y autoridades ambientales para capacitar al personal encargado de la prevención y control de incendios forestales, así como en procesos de restauración ambiental.

Finalmente, la C.R.A. hizo un llamado a la ciudadanía, sectores productivos y autoridades locales para adoptar medidas de ahorro y uso eficiente del agua, mantenerse informados a través de los canales oficiales y contribuir a la protección de los recursos naturales del departamento.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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