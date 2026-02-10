¡Alístese! Batalla de Flores y Gran Parada de Tradición tienen nuevo horario

La Cumbia se bailó y se gozó durante el desfile de la Batalla de Flores( Caracol Radio )

Los principales desfiles del Carnaval de Barranquilla 2026 tendrán nuevos horarios de inicio con el fin de garantizar mejor organización, movilidad y disfrute de los asistentes en los eventos multitudinarios programados del 14 al 17 de febrero.

La organización confirmó que la Batalla de Flores, desfile inaugural de la fiesta, se realizará el sábado 14 de febrero desde las 10:30 de la mañana en el Cumbiódromo de la Vía 40, con la participación de carrozas, grupos folclóricos y hacedores de tradición.

Ese mismo día, el Desfile del Rey Momo arrancará a las 2:00 de la tarde en la Calle 17, recorriendo sectores tradicionales como Rebolo, Las Nieves, La Chinita y La Luz, hasta finalizar en el bulevar de Simón Bolívar, en un trayecto que exalta el carácter popular del Carnaval.

Para el domingo 15 de febrero, la Gran Parada de Tradición también iniciará a las 10:30 de la mañana, destacando danzas patrimoniales y expresiones folclóricas. En tanto, el lunes 16 de febrero, la Gran Parada de Comparsas comenzará a las 11:30 a. m., con propuestas coreográficas y puestas en escena de gran formato.

La programación cerrará el martes 17 de febrero con el Desfile de Joselito, previsto para las 4:00 de la tarde por la carrera 54 con calle 59, acto simbólico que marca el final de las carnestolendas.