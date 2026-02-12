La música del Carnaval: cumbia, mapalé, chandé y más

Cada año, cuando llega la temporada de Carnaval, las calles se transforman en un gran escenario al aire libre donde la música es la verdadera protagonista. Los tambores marcan el compás de la fiesta, el millo eleva su sonido por encima del bullicio y los bailes tradicionales llenan de color y energía cada rincón.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Desde las primeras horas del día hasta la madrugada, agrupaciones musicales, comparsas y artistas recorren avenidas y barrios llevando consigo un repertorio que mezcla tradición, historia y alegría colectiva. Entre los sonidos más representativos destacan la cumbia, el mapalé y el chandé, ritmos que narran el mestizaje cultural del Caribe.

Ritmos que se mezclan en el Carnaval

La cumbia, considerada uno de los géneros más emblemáticos del país, ocupa un lugar central en el Carnaval. Su combinación de tambores de origen africano, flautas indígenas y herencias españolas refleja el encuentro de culturas que dio forma l Caribe. En los desfiles, su cadencia acompaña coreografías tradicionales que evocan cortejos y escenas del pasado.

El mapalé, en contraste, imprime una energía intensa y vibrante. Con movimientos rápidos y marcados por la percusión, este ritmo de raíces afrodescendientes contagia al público y convierte cualquier espacio en pista de baile. Su fuerza escénica lo hace infaltable en comparsas y presentaciones multitudinarias.

El chandé, por su parte, es uno de los sonidos más antiguos asociados al Carnaval. Su estructura musical sencilla pero poderosa facilita la participación colectiva: palmas, coros y pasos repetitivos que invitan a todos a sumarse. Es común escucharlo en eventos tradicionales y celebraciones comunitarias.

Tradición y modernidad en un mismo escenario

Aunque los ritmos clásicos siguen siendo el corazón de la fiesta, el Carnaval también abre espacio a nuevas propuestas. Bandas y artistas fusionan sonidos tradicionales con instrumentos eléctricos, arreglos modernos y letras actuales, logrando que las generaciones más jóvenes se conecten con la herencia cultural sin perder frescura.

Esta convivencia entre lo ancestral y lo contemporáneo fortalece la identidad musical del Carnaval y demuestra que la tradición no es estática, sino dinámica y en constante evolución. La música no solo anima la celebración; también preserva la memoria colectiva y proyecta la cultura hacia el futuro.