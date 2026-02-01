Tabla posiciones Liga 2026: así quedó con la victoria de Santa Fe sobre Chicó en Tunja

Tabla posiciones Liga 2026: así quedó con el empate entre Santa Fe y Chicó en Tunja / @SantaFe

La cuarta fecha de la Liga Colombiana empezó el sábado 31 de enero con el duelo Cúcuta Deportivo vs Fortaleza y se alargará hasta el miércoles 4 de febrero con el clásico Atlético Nacional vs América de Cali.

REPASE A CONTINUACIÓN LA TABLA DEL DESCENSO EN COLOMBIA PARA EL 2026

Cúcuta 1-1 Fortaleza

Las emociones en el General Santander de cara al enfrentamiento entre Cúcuta y Fortaleza comenzaron al minuto 12 con el penalti marcado por Luifer Hernández. Ahora bien, el elenco local se quedó con un jugador menos por la expulsión de Sebastián Rodríguez (16′) y esto lo aprovechó el cuadro bogotano para lograr la igualdad al 86’ por intermedio de Harold Balanta.

Chicó 0-1 Santa Fe

La jornada futbolera del sábado concluyó con el agónico triunfo 0-1 de Independiente Santa Fe sobre Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia. El León se salvó de sumar su cuarta igualdad consecutiva en este arranque de la Liga.

El único tanto del partido llegó en el último minuto, al 90+7′, cuando Nahuel Bustos levantó un centro medido desde sector derecho que Emanuel Olivera, con un certero cabezazo contra el césped, capitalizó dentro del área.

Tabla de posiciones Liga 2026

Partidos restantes de la fecha 4 de la Liga Colombiana

Domingo primero de febrero

Atlético Bucaramanga vs. Alianza Valledupar (2 PM)

Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto (4:10 PM)

Once Caldas vs. Jaguares (6:10 PM)

Millonarios vs. Medellín (8:10 PM)

Llaneros vs. Águilas Doradas (8:30 PM)

Lunes 2 de febrero

Internacional de Bogotá vs. Deportes Tolima (6:20 PM)

Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla (8:30 PM)

Miércoles 4 de febrero

Atlético Nacional vs. América de Cali (8 PM)