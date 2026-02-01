🔴EN VIVO: Cali vs. Deportivo Pasto, por fecha 4 de Liga Colombiana: siga acá la transmisión
El cuadro azucarero quiere frenar al líder del campeonato en Palmaseca, mientras Pasto llega con puntaje perfecto tras un sólido inicio de temporada.
Deportivo Cali y Deportivo Pasto se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la fecha 4 de la Liga colombiana. El conjunto vallecaucano tendrá la misión de destronar al actual líder del torneo, un Pasto que ha mostrado solidez y eficacia en todas sus presentaciones.
El Cali no atraviesa su mejor momento. Viene de caer 2-1 frente a Águilas Doradas y, en sus últimos tres compromisos, solo ha conseguido una victoria: el contundente 3-1 ante Independiente Medellín. Con la necesidad de sumar y recuperar terreno en la tabla, los azucareros apelan al apoyo de su gente para dar el golpe.
En contraste, Deportivo Pasto vive un arranque ideal de campeonato. Ha ganado todos sus partidos y es líder de la Liga luego de imponerse 2-1 a Millonarios en condición de local, resultado que ratificó su buen presente y lo mantiene en lo más alto de la clasificación.
El duelo promete intensidad y será una prueba de carácter para ambos equipos: Cali busca reacción y Pasto defender su invicto y el liderato.