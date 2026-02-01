🔴EN VIVO: Cali vs. Deportivo Pasto, por fecha 4 de Liga Colombiana: siga acá la transmisión

Deportivo Cali y Deportivo Pasto se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la fecha 4 de la Liga colombiana. El conjunto vallecaucano tendrá la misión de destronar al actual líder del torneo, un Pasto que ha mostrado solidez y eficacia en todas sus presentaciones.

El Cali no atraviesa su mejor momento. Viene de caer 2-1 frente a Águilas Doradas y, en sus últimos tres compromisos, solo ha conseguido una victoria: el contundente 3-1 ante Independiente Medellín. Con la necesidad de sumar y recuperar terreno en la tabla, los azucareros apelan al apoyo de su gente para dar el golpe.

Estos son los 20 jugadores con los que contará el DT Alberto Gamero para ir por el triunfo en nuestro estadio 🏟️

¡Vamos, Cali! 💚



🆚 Dep. Pasto

🏟 Deportivo Cali

🗓 Domingo, 1 de febrero

🕓 4:10 p.m.

📺 WIN Sports pic.twitter.com/Ay209BM1Mk — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) January 31, 2026

En contraste, Deportivo Pasto vive un arranque ideal de campeonato. Ha ganado todos sus partidos y es líder de la Liga luego de imponerse 2-1 a Millonarios en condición de local, resultado que ratificó su buen presente y lo mantiene en lo más alto de la clasificación.

🔴🟡🔵 [COMPOSICIÓN] 2️⃣0️⃣



✅ Delegación concentrada para enfrentar al Deportivo Cali por la cuarta fecha del apertura colombiano esta tarde desde las 4:10 pm en el Estadio Deportivo Cali de la capital vallecaucana. pic.twitter.com/TFgKLX8foh — Deportivo Pasto (@DeporPasto) February 1, 2026

El duelo promete intensidad y será una prueba de carácter para ambos equipos: Cali busca reacción y Pasto defender su invicto y el liderato.

Siga acá en directo el minuto a minuto del partido