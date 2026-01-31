🔴 EN VIVO | Cúcuta vs. Fortaleza: Siga acá el minuto a minuto del partido

Cúcuta Deportivo y Fortaleza CEIF se enfrentarán en una nueva jornada de la Liga colombiana, en lo que será el partido de apertura de la fecha 4. El conjunto motilón apenas ha podido sumar un punto en las tres jornadas disputadas en este arranque del campeonato, y uno de los principales puntos débiles ha sido su desempeño defensivo, una zona que no ha estado a la altura de las exigencias de la Primera División del fútbol profesional colombiano.

Fortaleza, por su parte, llega invicto a esta cuarta jornada, con un balance de una victoria y dos empates, resultados que han generado un aire de confianza en el plantel dirigido por Sebastián Oliveros, que ha mostrado orden táctico y solidez colectiva en sus primeras presentaciones.

Este compromiso marcará el reencuentro de ambos equipos en la máxima categoría del fútbol colombiano, algo que no ocurría desde 2013. Además, el historial reciente favorece a Cúcuta Deportivo, que ha logrado imponerse en los últimos tres enfrentamientos directos entre ambos, un antecedente que buscará repetir para reencontrarse con la victoria en casa.

Siga aca el minuto a minuto del partido Cúcuta vs. Fortaleza



