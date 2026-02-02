¡Dayro Moreno no para! Nuevo gol este domingo en el FPC: Así quedó la tabla de máximos goleadores // Caracol Radio

La leyenda de Dayro Moreno sigue creciendo. Este domingo 1 de febrero, en el marco de la Liga colombiana en su fecha 4, el atacante del Once Caldas volvió a demostrar por qué es el hombre récord del país al anotar un nuevo gol ante Jaguares de Córdoba. Tras un debut de temporada soñado donde marcó un doblete ante el Cúcuta Deportivo, el delantero mantiene su racha encendida en este inicio de año.

Con la anotación conseguida hoy, Dayro suma un nuevo tanto a su impresionante muro estadístico, alejándose cada vez más de sus perseguidores inmediatos en la lista de los máximos anotadores colombianos de la historia.

Le puede interesar: Millonarios anuncia a Fabián Bustos como su nuevo entrenador: “Un nuevo ciclo comienza”

La brecha con Falcao no para de crecer

Antes de este encuentro, Dayro ya ostentaba una ventaja considerable. Tras sus dos goles previos en el General Santander, uno de ellos de penalti, el delantero había alcanzado la cifra de 375 anotaciones. Con el gol marcado hoy, llega a 376 tantos en su carrera profesional.

Por su parte, Radamel Falcao García, quien regresó a Millonarios para esta temporada, se mantiene en la segunda posición con 356 goles. Actualmente, la diferencia entre ambos es de 20 anotaciones, una distancia que Dayro se ha encargado de ampliar aprovechando su vigencia y titularidad indiscutible en el equipo de Manizales.

Así va la tabla de máximos goleadores colombianos

La lucha por el podio histórico del fútbol nacional se encuentra así, destacando que tres de los cuatro primeros siguen en activo:

Posición Jugador Goles Estado 1 Dayro Moreno 376 Vigente 2 Radamel Falcao 356 Vigente 3 Víctor Hugo Aristizábal 346 Retirado 4 Carlos Bacca 345 Vigente 5 Juan Pablo Ángel 291 Retirado

El “Efecto Dayro” en el Once Caldas y su nuevo objetivo: ser el máximo golero del club

A sus 40 años, Moreno no solo juega por las estadísticas individuales; su capacidad para cambiar el rumbo de los partidos sigue siendo vital para el Once Caldas. El delantero ha demostrado una efectividad envidiable, ya sea desde el punto penal o aprovechando asistencias precisas en el área, como la recordada acción de Kevin Tamayo que le permitió sellar victorias recientes.

Vea también: Contundente pronunciamiento de Sencia por el estado de la grama del Estadio El Campín

Dayro llegó a su gol 169 con el ‘blanco blanco’ de Manizales y quedó a tan solo dos tantos de igualar al máximo goleador del club, Sergio Galván Rey, quien hasta el momento lidera esa prestigiosa clasificación con 171 tantos.