🔴 Internacional de Bogotá vs. Tolima EN VIVO, por el liderato: siga acá el minuto a minuto

Partido en Bogotá que podría dejar al nuevo líder de la Liga colombiana. Con la derrota de Pasto ante Cali, Internacional de Bogotá o Deportes Tolima son los aspirantes al primer puesto del campeonato.

El equipo de Ibagué llega a este juego luego de ganar sus primeros dos juegos y empatar el más reciente ante Medellín. Con 7 puntos, de ganar en Bogotá, alcanzará las 10 unidades y superará a Pasto, quedándose con el liderato

Por su parte, Internacional de Bogotá llega a este encuentro con dos victorias y una derrota. De ganar, alcanzará los 9 puntos, pero deberá ganar por dos goles para superar en diferencia a Pasto.

Viva acá el minuto a minuto de Internacional vs. Tolima



