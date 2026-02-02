🔴 Internacional de Bogotá vs. Tolima EN VIVO, por el liderato: siga acá el minuto a minuto
El cuadro bogotano o el tolimense podría asumir el liderato del campeonato.
Partido en Bogotá que podría dejar al nuevo líder de la Liga colombiana. Con la derrota de Pasto ante Cali, Internacional de Bogotá o Deportes Tolima son los aspirantes al primer puesto del campeonato.
El equipo de Ibagué llega a este juego luego de ganar sus primeros dos juegos y empatar el más reciente ante Medellín. Con 7 puntos, de ganar en Bogotá, alcanzará las 10 unidades y superará a Pasto, quedándose con el liderato
Por su parte, Internacional de Bogotá llega a este encuentro con dos victorias y una derrota. De ganar, alcanzará los 9 puntos, pero deberá ganar por dos goles para superar en diferencia a Pasto.
Viva acá el minuto a minuto de Internacional vs. Tolima
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento