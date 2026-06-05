Atlético Nacional ofrece devolverle el dinero a los hinchas que no deseen ir a la final ante Junior / @nacionaloficial

Atlético Nacional dio una sorpresiva noticia en la previa de la final vuelta de Liga Colombiana 2026-I. A través de redes sociales, el cuadro antioqueño anunció que se les reintegrará el dinero a los hinchas que deseen devolver su boleta.

La decisión fue tomada luego de que el cuadro comandado por Diego Arias cayera por 3-0 ante Junior de Barranquilla en el Romelio Martínez. Aquel día, los de Alfredo Arias triunfaron con un doblete de Luis Fernando Muriel (3′, 53′) y otro tanto de Bryan Castrillón (7′).

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“Esta camiseta solo la entiende quien la siente de verdad. Y si hoy la duda es más grande que la fe, lo entendemos... A los que se desilusionaron con el partido de ida y hoy les cuesta creer en la remontada, les ofrecemos la opción de devolverles el dinero“, publicó el club.

Claro está que la boletería que sea entregada de nuevo al club no se perderá; todo lo contrario, “saldrá a la venta nuevamente para que otro aficionado con toda la fe puesta en este escudo, ocupe ese lugar en la tribuna”.

Lo anterior está enfocado en que “queremos un estadio que ruja. Un estadio lleno de los que creen, de los que empujan, de los que saben que esto no ha terminado. Porque la confianza de nuestra hinchada no tiene precio”.

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Precios de boletería para la final vuelta Nacional vs Junior

Hay tres precios diferentes en cada localidad: abonados que recargaron en semifinales, abonados que no recargaron en semifinales y boletería suelta.

Así las cosas, el valor en las localidades sur, norte y gramilla van desde los 78 mil hasta los 130 mil pesos. Oriental baja va desde los 125 mil y 207 mil; oriental alta está entre los 146 mil y los 244 mil. Occidental baja va desde los 236 mil hasta los 394 mil pesos; occidental alta se encuentra de los 258 mil hasta los 430 mil pesos. Finalmente, Plate, la más costoso, se encuentra desde los 392 mil hasta los 656 mil pesos.

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