EN VIVO | Bucaramanga vs Alianza Valledupar: siga GRATIS el minuto a minuto del partido de Liga / Colprensa

La jornada dominical del fútbol colombiano empieza sobre las 2 de la tarde con el partido entre Atlético Bucaramanga y Alianza Valledupar en el estadio Américo Montanini.

REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA

El cuadro santandereano, que se encuentra invicto en este inicio de campeonato, va por una victoria que le permita ponerse en los primeros puestos de la clasificación; entretanto, los valduparenses están urgidos de un triunfo que les ayude a mantenerse al margen de la zona de descenso.

Siga EN VIVO Bucaramanga vs Alianza por Liga Colombiana