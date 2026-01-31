Chicó vs Santa Fe EN VIVO: siga GRATIS la transmisión del partido por la Liga Colombia 2026
El cuadro cardenal buscará en Tunja su primera victoria del semestre.
La cuarta jornada del fútbol colombiano continúa este sábado 31 de enero con el duelo entre Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe, el cual se disputará en el Estadio La Independencia.
El cuadro ajedrezado llega a este compromiso pensando en sumar puntos que le permitan escapar de la zona de descenso, recordando que por lo prnto tiene un promedio de 0.86 y es penúltimo en la clasificación.
Entretanto, los bogotanos van por su primer triunfo del semestre, recordando que acumulan tres empates consecutivos. Para ello, el entrenador Pablo Repetto dispone de sus mejores hombres.
Siga EN VIVO la transmisión de Chicó vs. Santa Fe por la Liga Colombiana
Siga EN VIVO el minuto a minuto de Chicó vs. Santa Fe por la Liga Colombiana
Remate fallado por Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Juan Quiceno.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Víctor Moreno.
Remate rechazado de Sebastián Palma (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde fuera del área.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Helibelton Palacios.
Nicolás Valencia (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Remate fallado por Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alexis Zapata con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Sebastián Palma.
Remate rechazado de Víctor Moreno (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Alexis Zapata con un centro al área.
Sebastián Palma (Boyacá Chicó) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Sebastián Palma (Boyacá Chicó).
Alexis Zapata (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la banda derecha.
Oscar Caicedo (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Christian Mafla (Independiente Santa Fe).
Falta de Jhon Romana (Boyacá Chicó).
Helibelton Palacios (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Díaz (Boyacá Chicó).
Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Independiente Santa Fe. Alexis Zapata intentó un pase en profundidad pero Omar Fernández estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Emmanuel Olivera.
Falta de Juan Díaz (Boyacá Chicó).
Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento