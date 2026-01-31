Chicó vs Santa Fe EN VIVO: siga GRATIS la transmisión del partido por la Liga Colombia 2026. Fotografías: McGiver Barón/Colprensa. / McGiver Barón/Colprensa

La cuarta jornada del fútbol colombiano continúa este sábado 31 de enero con el duelo entre Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe, el cual se disputará en el Estadio La Independencia.

El cuadro ajedrezado llega a este compromiso pensando en sumar puntos que le permitan escapar de la zona de descenso, recordando que por lo prnto tiene un promedio de 0.86 y es penúltimo en la clasificación.

Entretanto, los bogotanos van por su primer triunfo del semestre, recordando que acumulan tres empates consecutivos. Para ello, el entrenador Pablo Repetto dispone de sus mejores hombres.

Siga EN VIVO la transmisión de Chicó vs. Santa Fe por la Liga Colombiana

