🔴EN VIVO Pereira y Junior, en el Estadio Centenario de Armenia : siga acá el minuto a minuto

<b>Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla</b> se enfrentarán esta noche en el estadio <b>Estadio Centenario</b>, en un duelo correspondiente a la jornada cuatro del campeonato y que promete intensidad por el momento que atraviesan ambos equipos.El conjunto pereirano llega al compromiso con la necesidad de sumar de a tres,<a href="https://caracol.com.co/2026/01/28/santa-fe-vs-deportivo-pereira-en-vivo-siga-gratis-la-transmision-del-partido-en-liga-colombiana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/28/santa-fe-vs-deportivo-pereira-en-vivo-siga-gratis-la-transmision-del-partido-en-liga-colombiana/"> luego de igualar 2-2 frente a Independiente Santa Fe</a> . El equipo local mostró carácter en ese encuentro y ahora buscará hacerse fuerte en casa para conseguir su primera victoria del semestre y empezar a consolidar su idea de juego.<b>Junior</b>, por su parte, afrontará el compromiso con mayor descanso, luego de que su partido ante <b>Atlético Nacional fuera pospuesto</b>. Su última presentación fue la <a href="https://caracol.com.co/2026/01/25/millonarios-vs-junior-en-vivo-siga-aca-la-transmision-del-partido-por-la-liga-colombiana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/25/millonarios-vs-junior-en-vivo-siga-aca-la-transmision-del-partido-por-la-liga-colombiana/">victoria 2-1 frente a Millonarios</a>, un resultado que le dio confianza al grupo dirigido por el cuerpo técnico rojiblanco.Sin embargo, el cuadro barranquillero no contará con una de sus principales referencias ofensivas. De acuerdo con información de <b>El Heraldo</b>, <b>Teófilo Gutiérrez</b> no viajó con el plantel debido a asuntos personales que debía resolver, razón por la cual no fue incluido en la lista de convocados para enfrentar al equipo matecaña. Ante esta ausencia, <b>Junior</b> deberá recurrir a otras alternativas en ataque para buscar un resultado positivo como visitante.Con ambos equipos en plena construcción futbolística, el duelo se perfila como una prueba exigente, marcada por la necesidad del <b>Pereira</b> y la expectativa sobre cómo responderá <b>Junior</b> sin una de sus figuras más representativas. Un partido con varios condimentos y puntos clave en juego en el arranque del campeonato.