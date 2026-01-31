Cúcuta deja escapar la victoria frente a Fortaleza y así queda ubicado en la tabla del descenso 2026 / Colprensa

La cuarta jornada del fútbol colombiano arrancó este sábado 31 de enero con el partido entre Cúcuta Deportivo y Fortaleza, el cual tuvo lugar en el General Santander.

La primera anotación del compromiso llegó a 12 minutos de partido, cuando el venezolano Luifer Escobar aprovechó un centro rasante desde la derecha para definir sutilmente dentro del área chica. Golazo que puso a delirar a la afición local.

Aunque los motilones dominaban, la victoria se puso en entredicho al 16′, cuando Sebastián Rodríguez vio la cartulina roja, tras una revisión VAR del árbitro Wilmar Roldán. Entrada durísima que fue castigada con expulsión.

Si bien parecía que todo terminaría en triunfo cucuteño, llegó el agónico empate bogotano. Andrés Arroyo recibió en tres cuartos de cancha y envió un espectacular pase englobado, que Amaya bajó y Jhon Balanta definió a pura potencia.

Tabla del descenso en Colombia 2026

Pos Equipo Promedio 20 Cúcuta 0,50 19 Boyacá Chicó 0,86 18 Internacional de Bogotá 1,04 17 Deportivo Cali 1,06 16 Alianza 1,13 15 Llaneros 1,16 14 Águilas Doradas 1,20 13 Pasto 1,30 12 Pereira 1,34 11 Fortaleza 1,36

Partidos de la fecha 3 relacionados al descenso

Sábado 31 de enero

Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe (6:10 PM)

Domingo primero de febrero

Atlético Bucaramanga vs. Alianza Valledupar (2 PM)

Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto (4:10 PM)

Llaneros vs. Águilas Doradas (8:30 PM)

Lunes 2 de febrero

Internacional de Bogotá vs. Deportes Tolima (6:20 PM)

Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla (8:30 PM)