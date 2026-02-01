🔴EN VIVO | Millonarios vs. Medellín: Siga acá la transmisión del partidazo por la Liga colombiana

<b>Millonarios e Independiente Medellín</b> se enfrentan en el estadio <b>Nemesio Camacho El Campín</b> en un partido clave para dos equipos que aún no logran despegar en la presente Liga colombiana. Ambos llegan con la urgencia de sumar y cambiar la imagen mostrada en las primeras fechas del campeonato.De último momento, <b>Millonarios</b> informó una novedad en su convocatoria para este compromiso:<b> Carlos Darwin Quintero</b> quedó fuera del partido tras presentar un <b>cuadro febril</b>, por lo que el cuerpo técnico decidió bajarlo de la lista. En su lugar, <b>Sebastián Mosquera </b>fue incluido para afrontar el duelo ante <b>Independiente Medellín</b> en El Campín.El conjunto embajador atraviesa un momento complicado. Ha perdido todos sus partidos de Liga hasta ahora y recientemente confirmó el despido de su director técnico <b>Hernán Torres</b>. Aunque ya se anunció la llegada de <b>Fabián Bustos</b>, el equipo aún no contará con su nuevo entrenador para este compromiso. <a href="https://caracol.com.co/2026/01/29/en-vivo-pasto-vs-millonarios-por-liga-colombiana-siga-la-transmision-del-partido-gratis/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/29/en-vivo-pasto-vs-millonarios-por-liga-colombiana-siga-la-transmision-del-partido-gratis/"><b>Millonarios viene de caer 2-1 en su visita a Deportivo Pasto</b></a>, encuentro que marcó el regreso de <b>Radamel Falcao García</b>, y espera que su presencia ayude a cambiar la energía del equipo ante su público.Por su parte, <b>Independiente Medellín</b> también necesita sumar su primera victoria en el torneo. El equipo antioqueño mostró una versión más alentadora en la fecha anterior, <b>cuando empató 2-2 frente al Deportes Tolima</b>, resultado que le dejó mejores sensaciones en lo futbolístico. Con una nómina competitiva, el DIM confía en aprovechar el momento de su rival para ir por los tres puntos en Bogotá.El compromiso promete intensidad y será una prueba de carácter para ambos clubes, que buscan dejar atrás el mal arranque y empezar a escalar posiciones en la tabla.