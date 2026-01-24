Abelardo de la Espriella reaccionó a nueva encuesta Guarumo: “derrotaré al heredero de la guerrilla”
Abelardo de la Espriella señaló a Cepeda y lo que representa como el “enemigo”, por lo que aseguró que lo derrotará en las urnas.
El precandidato Abelardo de la Espriella reaccionó a través de redes sociales a la primera encuesta electoral del 2026, realizada por Guarumo-Ecoanalítica, que lo da como favorito, solamente detrás de Iván Cepeda y por delante de Paloma Valencia.
En la medición obtenida tras más de 4.000 encuestas, Cepeda aparecer con 33,6%, De la Espriella 18,2% y Valencia 6,9%. Sin embargo, también aparecen Vicky Dávila (4,1%) y Sergio Fajardo (3.9%).
Ante esos porcentajes, De la Espriella sentenció que derrotará al “heredero de la guerrilla”, refiriéndose a Cepeda, y señaló que “con las encuestas no se pelea”.
“De todas las realizadas hasta ahora, algo es claro: la campaña está polarizada entre la destrucción total de Colombia y un futuro maravilloso, en el que juntos vamos a materializar la revolución de la abundancia para llevar prosperidad a todos los colombianos”, dijo.
Asimismo, aseguró que “el único enemigo es Cepeda y lo que él representa”, por lo que lo vencerá con el apoyo de Dios y los colombianos.
Más datos de la encuesta Guarumo
La encuesta marca que, en una eventual segunda vuelta, Iván Cepeda les ganaría a los demás candidatos. Incluso, muestra el enfrentamiento directo con Abelardo de la Espriella, donde el candidato de izquierda se impondría con el 39,4%.
¿Cómo quedó la intención de voto de todos los precandidatos?
- Iván Cepeda 33.6%
- Abelardo De la Espriella 18.2%
- Paloma Valencia 6.9%
- Vicky Dávila 4.1%
- Sergio Fajardo 3.9%
- Juan Manuel Galán 3.3%
- Aníbal Gaviria 2.6%
- Claudia López 2.4%
- Enrique Peñalosa 2.4%
- Juan Carlos Pinzón 1.9%
- Camilo Romero 1.7%
- Juan Daniel Oviedo 1.1%
- Santiago Botero 1.0%
- Clara López 0.8%
- Roy Barreras 0.7%
- David Luna 0.7%
- Carlos Caicedo 0.4%
- Luis Gilberto Murillo 0.4%
- Mauricio Cárdenas 0.3%
- Daniel Palacios 0.2%
- Mauricio Lizcano 0.2%
- Juan Fernando Cristo 0.1%
- Luis Carlos Reyes 0.1%
- Felipe Córdoba
- Sondra Macollins
- Leonardo Huerta
- Jaime Araujo
- Henry Martinez
- Alexander Henao
- NS/NR 13.0%