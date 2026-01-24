Abelardo de la Espriella reaccionó a nueva encuesta Guarumo: “derrotaré al heredero de la guerrilla”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

El precandidato Abelardo de la Espriella reaccionó a través de redes sociales a la primera encuesta electoral del 2026, realizada por Guarumo-Ecoanalítica, que lo da como favorito, solamente detrás de Iván Cepeda y por delante de Paloma Valencia.

En la medición obtenida tras más de 4.000 encuestas, Cepeda aparecer con 33,6%, De la Espriella 18,2% y Valencia 6,9%. Sin embargo, también aparecen Vicky Dávila (4,1%) y Sergio Fajardo (3.9%).

Ante esos porcentajes, De la Espriella sentenció que derrotará al “heredero de la guerrilla”, refiriéndose a Cepeda, y señaló que “con las encuestas no se pelea”.

“De todas las realizadas hasta ahora, algo es claro: la campaña está polarizada entre la destrucción total de Colombia y un futuro maravilloso, en el que juntos vamos a materializar la revolución de la abundancia para llevar prosperidad a todos los colombianos”, dijo.

Asimismo, aseguró que “el único enemigo es Cepeda y lo que él representa”, por lo que lo vencerá con el apoyo de Dios y los colombianos.

Con las encuestas no se pelea. De todas las realizadas hasta ahora, algo es claro: la campaña está polarizada entre la destrucción total de Colombia y un futuro maravilloso, en el que juntos vamos a materializar la revolución de la abundancia para llevar prosperidad a todos los… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 24, 2026

Más datos de la encuesta Guarumo

La encuesta marca que, en una eventual segunda vuelta, Iván Cepeda les ganaría a los demás candidatos. Incluso, muestra el enfrentamiento directo con Abelardo de la Espriella, donde el candidato de izquierda se impondría con el 39,4%.

