Abelardo de la Espriella reaccionó a nueva encuesta Guarumo: “derrotaré al heredero de la guerrilla”

Abelardo de la Espriella señaló a Cepeda y lo que representa como el “enemigo”, por lo que aseguró que lo derrotará en las urnas.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

El precandidato Abelardo de la Espriella reaccionó a través de redes sociales a la primera encuesta electoral del 2026, realizada por Guarumo-Ecoanalítica, que lo da como favorito, solamente detrás de Iván Cepeda y por delante de Paloma Valencia.

En la medición obtenida tras más de 4.000 encuestas, Cepeda aparecer con 33,6%, De la Espriella 18,2% y Valencia 6,9%. Sin embargo, también aparecen Vicky Dávila (4,1%) y Sergio Fajardo (3.9%).

Ante esos porcentajes, De la Espriella sentenció que derrotará al “heredero de la guerrilla”, refiriéndose a Cepeda, y señaló que “con las encuestas no se pelea”.

“De todas las realizadas hasta ahora, algo es claro: la campaña está polarizada entre la destrucción total de Colombia y un futuro maravilloso, en el que juntos vamos a materializar la revolución de la abundancia para llevar prosperidad a todos los colombianos”, dijo.

Asimismo, aseguró que “el único enemigo es Cepeda y lo que él representa”, por lo que lo vencerá con el apoyo de Dios y los colombianos.

Más datos de la encuesta Guarumo

La encuesta marca que, en una eventual segunda vuelta, Iván Cepeda les ganaría a los demás candidatos. Incluso, muestra el enfrentamiento directo con Abelardo de la Espriella, donde el candidato de izquierda se impondría con el 39,4%.

¿Cómo quedó la intención de voto de todos los precandidatos?

  • Iván Cepeda 33.6%
  • Abelardo De la Espriella 18.2%
  • Paloma Valencia 6.9%
  • Vicky Dávila 4.1%
  • Sergio Fajardo 3.9%
  • Juan Manuel Galán 3.3%
  • Aníbal Gaviria 2.6%
  • Claudia López 2.4%
  • Enrique Peñalosa 2.4%
  • Juan Carlos Pinzón 1.9%
  • Camilo Romero 1.7%
  • Juan Daniel Oviedo 1.1%
  • Santiago Botero 1.0%
  • Clara López 0.8%
  • Roy Barreras 0.7%
  • David Luna 0.7%
  • Carlos Caicedo 0.4%
  • Luis Gilberto Murillo 0.4%
  • Mauricio Cárdenas 0.3%
  • Daniel Palacios 0.2%
  • Mauricio Lizcano 0.2%
  • Juan Fernando Cristo 0.1%
  • Luis Carlos Reyes 0.1%
  • Felipe Córdoba
  • Sondra Macollins
  • Leonardo Huerta
  • Jaime Araujo
  • Henry Martinez
  • Alexander Henao
  • NS/NR 13.0%

