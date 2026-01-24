Nueva encuesta posiciona a Iván Cepeda y De la Espriella como favoritos en la carrera electoral

La reciente encuesta Percepción País de Guarumo y Ecoanalítica, publicada por EL TIEMPO perfila a Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia y Vicky Dávila como los candidatos que lideran la intención de voto en la carrera electoral.

La primera encuesta publicada en 2026 bajo esta metodología ubica a Cepeda con el 33,6%, seguido de Abelardo De la Espriella 18,2 %, en el tercer lugar, Paloma Valencia con el 6,9%, Vicky Dávila y Sergio Fajardo con el 4,1 y 3,9% respectivamente.

En la lista continúan los nombres de Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Claudia López, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Camilo Romero, Juan Daniel Oviedo, Santiago Botero, Clara López, Roy Barreras, David Luna, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Cárdenas, Daniel Palacios, Mauricio Lizcano, Juan Fernando Cristo y Luis Carlos Reyes.

Segunda vuelta

En un eventual escenario de segunda vuelta, los resultados muestran que Iván Cepeda se impondría sobre los demás candidatos. En un enfrentamiento directo con De la Espriella, el 39,4 % de los encuestados votaría por el senador del Pacto Histórico, mientras que el 26,7 % manifestó que no apoyaría a ninguno de los dos.

Consultas interpartidistas

Por otra parte, el 35,6% de los encuestados afirmó que votaría por la consulta del Pacto Amplio, mientras que el 29,3% participaría de La Gran Consulta por Colombia.

Las cifras son el resultado de 4.245 encuestas presenciales en 83 municipios de Colombia entre el 14 al 22 de enero de 2026, justo después de hechos coyunturales como el aumento del salario mínimo decretado por el gobierno de Gustavo Petro y tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.