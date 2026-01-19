Actualidad

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella encabezan intención de voto a la presidencia, según encuesta

Una encuesta realizada por la consultora española GAD3 y RCN ubica a Iván Cepeda con el 30% y a De La Espriella con un 22% como los dos principales candidatos por los que votarían los colombianos:

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella encabezan intención de voto a la presidencia, según encuesta

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella encabezan intención de voto a la presidencia, según encuesta

Fueron revelados los resultados de la encuesta que busca conocer las preocupaciones de los electores, la valoración de los candidatos y la intención de voto de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia en 2026.

Encuesta revela la intención de voto de los colombianos de cara a las presidenciales de este año

Ante la pregunta: Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría? Los candidatos Iván Cepeda con el 30% y Abelardo de la Espriella con el 22% encabezan la encuesta; les sigue Paloma Valencia con 3% y Juan Manuel Galán con 2%.

La firma GAD3 preguntó en la encuesta: El próximo 8 de marzo se celebrará la Gran Consulta por Colombia, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?

Así respondieron los colombianos:

  • Paloma Valencia 23%
  • Vicky Dávila 8%
  • Juan Manuel Galán 8%
  • Juan Carlos Pinzón 6%
  • Juan Daniel Oviedo 4%
  • Aníbal Gaviria 3%
  • Enrique Peñalosa 2%
  • David Luna 1%
  • Mauricio Cárdenas 1%
  • Ninguno 34%
  • NS/NC 9%

De igual manera, el 8 de marzo se celebrará la Consulta del Pacto Amplio, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?

  • Iván Cepéda 34%
  • Roy Barreras 4%
  • Camilo Romero 3%
  • Ninguno 44%
  • NS/NC 14%

Ante la pregunta sobre, ¿por qué partido político es más probable que vote Ud.?, así respondieron los colombianos:

  • Pacto Histórico 23%
  • Centro Democrático 15%
  • Liberal 7%
  • Cambio Radical 4%
  • Conservador 2%
  • Independientes 1%
  • MIRA 1%
  • Partido Alianza Verde 1%
  • Salvación Nacional 1%
  • Fuerza Ciudadana 0,5%
  • La U 0,4%
  • Verde Oxígeno 0,3%
  • Nuevo Liberalismo 0,3%
  • LIGA 0,1%
  • Otros partidos 2%
  • Voto en blanco 6%
  • No votaría / Se abstiene 14%
  • NS/NC 22%

En caso de una segunda vuelta entre los candidatos que encabezan esta encuesta, los colombianos indicaron, respondieron así sobre su intención de voto en ese caso:

  • Iván Cepeda 40%
  • Abelardo de la Espriella 32%

Ficha técnica de la Encuesta

Ficha técnica 1

Datexco publicó sondeo de opinión sobre la percepción social y política en Colombia

¿Cuáles considera que son los principales problemas del país?

  • Seguridad 64%
  • Salud 48%
  • Corrupción 33%
  • Empleo 33%
  • Costo de vida 20%
  • Educación 20%

¿Cree usted que ya se solucionó la crisis con los Estados Unidos? ¿O cree que la tensión entre Trump y Petro puede volver en cualquier momento ?

Un 79% asegura que puede volver y 101% dijo que el problema ya se arregló.

Sobre la orientación del país, hoy usted se inclina más por:

  • Hacer cambios profundos en la forma de gobernar: 59%
  • Continuar lo que funciona y ajustar lo que no: 24%
  • Ninguna 13%

¿Cuáles de estas personas conoce o ha oído mencionar?

De la siguiente lista de personajes que usted conoce, por favor, diga si tiene imagen favorable o desfavorable de cada uno de ellos:

Imagen favorable y desfavorable

¿Cuáles de la lista de personajes conocidos le parece que tienen mayor capacidad para “tender puentes o acercar a las personas”?

¿Cuáles de la lista de personajes conocidos le parece que tienen mayor capacidad para “tender puentes o acercar a las personas”?

¿Y cuáles de ellos le parecen más confrontacionales?

¿Y cuáles de ellos le parecen más confrontacionales?

Ante la pregunta: ¿Cree que el país necesita un liderazgo que impulse cambios profundos? El 86% dijo que sí y el 2% que no; el 11% dijo “depende”.

Sobre la pregunta, ¿Cree que el país necesita un liderazgo que mantenga y consolide lo que ha funcionado en los últimos años?, el 65% de las personas consultadas dijo que sí y el 13%, que no.

El sondeo de opinión realizado por Datexco se hizo con 1202 respondientes mediante una selección aleatoria de hogares, en donde se les preguntó a hombres y mujeres mayores de edad. En el sondeo participaron personas de los siguientes municipios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, San José de Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, Pereira y Pasto.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad