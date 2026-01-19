Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella encabezan intención de voto a la presidencia, según encuesta

Fueron revelados los resultados de la encuesta que busca conocer las preocupaciones de los electores, la valoración de los candidatos y la intención de voto de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia en 2026.

Encuesta revela la intención de voto de los colombianos de cara a las presidenciales de este año

Ante la pregunta: Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría? Los candidatos Iván Cepeda con el 30% y Abelardo de la Espriella con el 22% encabezan la encuesta; les sigue Paloma Valencia con 3% y Juan Manuel Galán con 2%.

La firma GAD3 preguntó en la encuesta: El próximo 8 de marzo se celebrará la Gran Consulta por Colombia, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?

Así respondieron los colombianos:

Paloma Valencia 23%

Vicky Dávila 8%

Juan Manuel Galán 8%

Juan Carlos Pinzón 6%

Juan Daniel Oviedo 4%

Aníbal Gaviria 3%

Enrique Peñalosa 2%

David Luna 1%

Mauricio Cárdenas 1%

Ninguno 34%

NS/NC 9%

De igual manera, el 8 de marzo se celebrará la Consulta del Pacto Amplio, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?

Iván Cepéda 34%

Roy Barreras 4%

Camilo Romero 3%

Ninguno 44%

NS/NC 14%

Ante la pregunta sobre, ¿por qué partido político es más probable que vote Ud.?, así respondieron los colombianos:

Pacto Histórico 23%

Centro Democrático 15%

Liberal 7%

Cambio Radical 4%

Conservador 2%

Independientes 1%

MIRA 1%

Partido Alianza Verde 1%

Salvación Nacional 1%

Fuerza Ciudadana 0,5%

La U 0,4%

Verde Oxígeno 0,3%

Nuevo Liberalismo 0,3%

LIGA 0,1%

Otros partidos 2%

Voto en blanco 6%

No votaría / Se abstiene 14%

NS/NC 22%

En caso de una segunda vuelta entre los candidatos que encabezan esta encuesta, los colombianos indicaron, respondieron así sobre su intención de voto en ese caso:

Iván Cepeda 40%

Abelardo de la Espriella 32%

Ficha técnica de la Encuesta

Datexco publicó sondeo de opinión sobre la percepción social y política en Colombia

¿Cuáles considera que son los principales problemas del país?

Seguridad 64%

Salud 48%

Corrupción 33%

Empleo 33%

Costo de vida 20%

Educación 20%

¿Cree usted que ya se solucionó la crisis con los Estados Unidos? ¿O cree que la tensión entre Trump y Petro puede volver en cualquier momento ?

Un 79% asegura que puede volver y 101% dijo que el problema ya se arregló.

Sobre la orientación del país, hoy usted se inclina más por:

Hacer cambios profundos en la forma de gobernar: 59%

Continuar lo que funciona y ajustar lo que no: 24%

Ninguna 13%

¿Cuáles de estas personas conoce o ha oído mencionar?

De la siguiente lista de personajes que usted conoce, por favor, diga si tiene imagen favorable o desfavorable de cada uno de ellos:

¿Cuáles de la lista de personajes conocidos le parece que tienen mayor capacidad para “tender puentes o acercar a las personas”?

¿Y cuáles de ellos le parecen más confrontacionales?

Ante la pregunta: ¿Cree que el país necesita un liderazgo que impulse cambios profundos? El 86% dijo que sí y el 2% que no; el 11% dijo “depende”.

Sobre la pregunta, ¿Cree que el país necesita un liderazgo que mantenga y consolide lo que ha funcionado en los últimos años?, el 65% de las personas consultadas dijo que sí y el 13%, que no.

El sondeo de opinión realizado por Datexco se hizo con 1202 respondientes mediante una selección aleatoria de hogares, en donde se les preguntó a hombres y mujeres mayores de edad. En el sondeo participaron personas de los siguientes municipios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, San José de Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, Pereira y Pasto.