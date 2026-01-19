Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella encabezan intención de voto a la presidencia, según encuesta
Una encuesta realizada por la consultora española GAD3 y RCN ubica a Iván Cepeda con el 30% y a De La Espriella con un 22% como los dos principales candidatos por los que votarían los colombianos:
Fueron revelados los resultados de la encuesta que busca conocer las preocupaciones de los electores, la valoración de los candidatos y la intención de voto de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia en 2026.
Encuesta revela la intención de voto de los colombianos de cara a las presidenciales de este año
Ante la pregunta: Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría? Los candidatos Iván Cepeda con el 30% y Abelardo de la Espriella con el 22% encabezan la encuesta; les sigue Paloma Valencia con 3% y Juan Manuel Galán con 2%.
La firma GAD3 preguntó en la encuesta: El próximo 8 de marzo se celebrará la Gran Consulta por Colombia, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?
Así respondieron los colombianos:
- Paloma Valencia 23%
- Vicky Dávila 8%
- Juan Manuel Galán 8%
- Juan Carlos Pinzón 6%
- Juan Daniel Oviedo 4%
- Aníbal Gaviria 3%
- Enrique Peñalosa 2%
- David Luna 1%
- Mauricio Cárdenas 1%
- Ninguno 34%
- NS/NC 9%
De igual manera, el 8 de marzo se celebrará la Consulta del Pacto Amplio, consulta interpartidista. ¿Qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta?
- Iván Cepéda 34%
- Roy Barreras 4%
- Camilo Romero 3%
- Ninguno 44%
- NS/NC 14%
Ante la pregunta sobre, ¿por qué partido político es más probable que vote Ud.?, así respondieron los colombianos:
- Pacto Histórico 23%
- Centro Democrático 15%
- Liberal 7%
- Cambio Radical 4%
- Conservador 2%
- Independientes 1%
- MIRA 1%
- Partido Alianza Verde 1%
- Salvación Nacional 1%
- Fuerza Ciudadana 0,5%
- La U 0,4%
- Verde Oxígeno 0,3%
- Nuevo Liberalismo 0,3%
- LIGA 0,1%
- Otros partidos 2%
- Voto en blanco 6%
- No votaría / Se abstiene 14%
- NS/NC 22%
En caso de una segunda vuelta entre los candidatos que encabezan esta encuesta, los colombianos indicaron, respondieron así sobre su intención de voto en ese caso:
- Iván Cepeda 40%
- Abelardo de la Espriella 32%
Ficha técnica de la Encuesta
Datexco publicó sondeo de opinión sobre la percepción social y política en Colombia
¿Cuáles considera que son los principales problemas del país?
- Seguridad 64%
- Salud 48%
- Corrupción 33%
- Empleo 33%
- Costo de vida 20%
- Educación 20%
¿Cree usted que ya se solucionó la crisis con los Estados Unidos? ¿O cree que la tensión entre Trump y Petro puede volver en cualquier momento ?
Un 79% asegura que puede volver y 101% dijo que el problema ya se arregló.
Sobre la orientación del país, hoy usted se inclina más por:
- Hacer cambios profundos en la forma de gobernar: 59%
- Continuar lo que funciona y ajustar lo que no: 24%
- Ninguna 13%
¿Cuáles de estas personas conoce o ha oído mencionar?
De la siguiente lista de personajes que usted conoce, por favor, diga si tiene imagen favorable o desfavorable de cada uno de ellos:
¿Cuáles de la lista de personajes conocidos le parece que tienen mayor capacidad para “tender puentes o acercar a las personas”?
¿Y cuáles de ellos le parecen más confrontacionales?
Ante la pregunta: ¿Cree que el país necesita un liderazgo que impulse cambios profundos? El 86% dijo que sí y el 2% que no; el 11% dijo “depende”.
Sobre la pregunta, ¿Cree que el país necesita un liderazgo que mantenga y consolide lo que ha funcionado en los últimos años?, el 65% de las personas consultadas dijo que sí y el 13%, que no.
El sondeo de opinión realizado por Datexco se hizo con 1202 respondientes mediante una selección aleatoria de hogares, en donde se les preguntó a hombres y mujeres mayores de edad. En el sondeo participaron personas de los siguientes municipios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, San José de Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, Pereira y Pasto.