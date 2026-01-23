Encuestas revelan que esto es entre Cepeda y yo; el tercero está muy lejos: Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella, aspirante opositor por el movimiento Defensores de la Patria, aseguró que la contienda para llegar a la Casa de Nariño se encamina a un enfrentamiento directo entre dos figuras: él y el senador Iván Cepeda, candidato del oficialismo y representante de la coalición de izquierda Pacto Histórico.

Durante una entrevista en CNN, De la Espriella sostuvo que el escenario electoral refleja una fuerte polarización y descartó la posibilidad de que otros aspirantes logren competir con fuerza en esta etapa del proceso.

Lea también: De la Espriella y Galán reaccionan a los resultados de la encuesta, ¿qué dijeron?

Encuestas presidenciales muestran una disputa cerrada entre dos candidatos

Según el candidato opositor, las encuestas de opinión más recientes evidencian una competencia concentrada en dos nombres. Iván Cepeda lidera la intención de voto con cerca del 30%, mientras que Abelardo de la Espriella registra alrededor del 22%, y Paloma Valencia con 3%.

Esta encuesta fue realizada entre el 13 y 15 de enero de 2026 , a personas mayores de 18 años.

La información aquí: Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella encabezan intención de voto a la Presidencia, según encuesta

El aspirante subrayó que el tercer lugar se encuentra considerablemente rezagado, lo que refuerza la idea de una contienda definida entre oficialismo y oposición.

Además, enfatizó que estas mediciones han sido realizadas por firmas independientes y que no ha tenido ningún tipo de relación, contratación o contacto con las encuestadoras.

De la Espriella se presentó como una figura ajena a la política tradicional. Aseguró no haber ocupado cargos públicos ni haber suscrito contratos con el Estado, y afirmó que su campaña no cuenta con el respaldo de grandes grupos económicos. Bajo ese argumento, se autodefinió como el “verdadero outsider” del proceso electoral.

Para el candidato, su proyecto político trasciende el concepto clásico de una campaña. Lo describió como un fenómeno ciudadano que busca capitalizar el descontento de amplios sectores del electorado frente al actual gobierno.

Críticas al gobierno Petro y al candidato del Pacto Histórico

En sus declaraciones, De la Espriella fue especialmente crítico con Iván Cepeda, a quien calificó como el continuador del proyecto político del presidente Gustavo Petro. En su visión, una eventual victoria del oficialismo representaría la prolongación de lo que considera un mal manejo del país.

El aspirante opositor planteó la elección como una confrontación ideológica clara: de un lado, el modelo que asocia con el comunismo y las antiguas guerrillas; del otro, una propuesta basada en la defensa de la institucionalidad, el libre mercado y las libertades individuales.

Calendario electoral y expectativa ciudadana

Colombia se prepara para una intensa campaña que culminará con la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. En caso de que ningún candidato alcance la votación necesaria, la segunda vuelta se realizará el 21 de junio. El nuevo presidente asumirá el cargo el 7 de agosto.

Mientras tanto, las encuestas continúan midiendo la percepción ciudadana no solo sobre los candidatos, sino también sobre temas sensibles como salud, pensiones y seguridad, factores que podrían inclinar la balanza en una elección cada vez más polarizada.