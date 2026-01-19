General Óscar Naranjo y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Colprensa - Sofía Toscano) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

Defendió a criminales que perseguí: Óscar Naranjo reveló diferencias con Abelardo de la Espriella

El general (r) Óscar Naranjo, quien confirmó en los micrófonos de 6AM W que no será candidato presidencial para las elecciones del 2026, se refirió a una posible adhesión a la campaña del abogado Abelardo de La Espriella y aseguró que tiene una marcada diferencia con él.

“Tengo una diferencia abismal de vida y eso me plantea serios interrogantes. Él, haciendo uso legítimo de su profesión a través de un bufé de abogados, se encargó de defender a muchos y de los más importantes criminales que perseguí para llevarlos a prisión, ante la justicia”, dijo.

“Entonces yo podría decir que hay una verdadera contradicción muy grande”, agregó.

¿Qué opina de otros candidatos como Sergio Fajardo e Iván Cepeda?

Naranjo aclaró que apoyará al candidato de le dé plenas garantías al cumplimiento de la Constitución, a quien asegure los derechos de la población y la convivencia de la reconciliación.

A propósito, indicó que a las ideas de centro se las debe llenar de contenido.

De otro lado, sostuvo que Iván Cepeda debe tener claro el modelo de país que quiere impulsar y señaló que está distante de ese pensamiento de lucha de clases.

