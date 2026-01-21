Uribe y Paloma Valencia reaparecen en Boyacá en jornada política del Centro Democrático

El departamento de Boyacá fue escenario de un encuentro político del Centro Democrático, que contó con la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la candidata presidencial Paloma Valencia, quienes participaron en un evento realizado en la Cámara de Comercio de Sogamoso.

La jornada reunió a candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, quienes expusieron sus propuestas ante empresarios y líderes regionales, en un espacio que también incluyó una rueda de prensa.

Álvaro Uribe Vélez explicó que, pese a problemas de salud, decidió asistir al evento. «...He estado enfermo de los bronquios, pero hice el esfuerzo de venir a Boyacá...», manifestó el exmandatario.

La visita hace parte de la agenda política del partido en regiones estratégicas del país, de cara a los próximos debates electorales.

Postura de Paloma Valencia sobre minería y medio ambiente

Durante su intervención en Sogamoso, la candidata presidencial Paloma Valencia defendió la explotación responsable de los recursos mineros como una vía para el desarrollo económico del país, asegurando que es posible crecer sin destruir el medio ambiente.

Valencia cuestionó lo que calificó como una «...falsa dicotomía...» entre desarrollo y sostenibilidad. «...Nos han vendido la idea de que para cuidar el medio ambiente hay que quedarse en la pobreza, y eso es mentira...», afirmó.

La candidata propuso ordenar el territorio, definir zonas mineras claras y fortalecer la formalización del pequeño minero. «..Hay gente que causa daño ambiental no porque quiera, sino porque no le han enseñado a hacer las cosas bien...», señaló.

También anunció una reforma a las corporaciones autónomas regionales para que sean aliadas del desarrollo y no entes persecutorios contra los empresarios y mineros formales.