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27 may 2026 Actualizado 05:32

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Internacional

EE.UU. ataca a una lancha presuntamente con drogas en aguas internacionales y mata a una persona

Las fuerzas armadas detallaron que dos de los tres tripulantes de la nave sobrevivieron, hecho poco común en este tipo de ataques que en pocas oportunidades han dejado personas con vida.

EFE

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Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este martes otra lancha, presuntamente ligada al narcotráfico, en aguas internacionales dejando una persona fallecida y dos sobrevivientes.

El Comando Sur de Estados Unidos informó en X el ataque, sin precisar si sucedió en el Caribe o en el Pacífico, como suele notificar en cada una de estas operaciones desde que inició la campaña en septiembre de 2025.

Las fuerzas armadas detallaron que dos de los tres tripulantes de la nave sobrevivieron, hecho poco común en este tipo de ataques que en pocas oportunidades han dejado personas con vida.

El operativo denominado Lanza del Sur ha causado al menos 186 muertes en total en más de 60 ataques reportados en el mar Caribe, cerca de Venezuela o en el Pacífico cerca de Colombia.

EE.UU. lanzó la operación el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

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