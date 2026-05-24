Prima de mitad de año: ¿Cuándo deben pagarla y cómo calcular cuánto le deben pagar?

¿Se puede solicitar un adelanto de la prima de mitad de año? Esto dice la norma

Miles de trabajadores colombianos están a la espera de recibir uno de los pagos extras que se realizan en el año. Se trata de la prima de servicios la cual es otorgada a todos los empleados del sector privado y público.

Este pago corresponde a 30 días de salario por año, el cual todas las empresas deben garantizar sin importar el tiempo laborado.

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No obstante, de acuerdo al artículo 306 del código de trabajo la prima de servicios es dividida en dos, es decir, los empleados reciben lo correspondiente a 15 días de salario el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre.

¿Cuánto recibiré de prima de servicios?

Es de destacar que este pago se efectúa de manera proporcional al tiempo de permanencia del empleado, lo que significa que todos los colombianos que tengan un contrato a término fijo indefinido o que cumplan con todas las condiciones de ser un trabajo dependiente.

¿Cómo calcular el pago de la prima de mitad de año?

De acuerdo con lo informado por el Ministerio del Trabajo, la forma correcta para calcular la prima de servicios es cogiendo “el salario base por los días laborados y este resultado se divide en 360 (correspondiente a dos semestres del año). Si el trabajador laboró menos días, el procedimiento se debe hacer con el número de jornadas completadas”, explica la entidad.

Por cada año trabajado, una persona empleada tiene derecho a un mes de salario que será dividido, como prima, con una mitad en junio y otra en diciembre. Pero si no se cumple con ese año, se puede seguir una regla de tres que tenga en cuenta estos dos elementos:

La remuneración mensual recibida , contando las prestaciones y los beneficios extralegales.

, contando las prestaciones y los beneficios extralegales. Los días laborados, tanto los hábiles como los domingos o festivos, que hayan servido de cálculos para las remuneraciones mensuales.

El paso siguiente es multiplicar la remuneración por el número de días. El resultado debe dividirse entre 360 días, que es el número que se cuenta para referirse a un año laboral.

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¿Cuánto me deben pagar de prima si gano el mínimo?

Por ejemplo, si usted recibe un salario mínimo equivalente a $1.750.905 pesos, y este valor debe multiplicarlo por 180 y luego dividir entre 360, lo que le da un total de 875.452 pesos colombianos.

Por otro lado, algunos empleados públicos tienen primas adicionales, que aumentan el valor recibido tanto en junio como en diciembre.

Así como es el caso de algunas empresas privadas que optan por otorgar, a todos sus funcionarios, el pago de una prima extralegal.

Es importante resaltar que no todos reciben este pago, entre ellos están quienes tienen contratos de aprendizaje, de prestación de servicios, empleados independientes; empleados transitorios y empleados que reciben un salario integral.