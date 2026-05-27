Liberados tras 10 años militares venezolanos vinculados al Caso Paracaidistas

Caracas, 26 may (EFE).- La ONG venezolana Foro Penal informó este martes que siete sargentos y un general venezolano salieron de la cárcel con libertad plena tras pasar casi diez años detenidos, acusados de una presunta conspiración contra el Ejecutivo en la que también fue señalado el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien falleció en 2021 bajo custodia del Estado.

El director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que todos salieron con libertad plena por “cumplimiento de la pena”, al haber pasado nueve años y seis meses en prisión pese a que fueron condenados por ocho años por el delito de “instigación al odio”.

En X, Himiob señaló que los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero, así como el general Ramón Lozada Saavedra, recibieron la boleta de libertad a las 20:40 hora local (00:40 GMT).

Por su parte, el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, compartió un video en Instagram de los sargentos saliendo de la sede del Palacio de Justicia, en Caracas, tras recibir la boleta de libertad.

De acuerdo a medios locales, los sargentos fueron detenidos en enero de 2017 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) luego de ser llamados a declarar y estuvieron incomunicados por cinco días.

Posteriormente fueron liberados y devueltos a la Brigada 42 de Paracaidistas de Maracay, capital del estado Aragua (norte), pero fueron apresados nuevamente por otros efectivos de la DGCIM.

Familiares denunciaron torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos con un supuesto golpe de Estado que encabezaba Baduel.

En el caso del general Lozada Saavedra, los medios explican que fue detenido en un primer momento en enero de 2017, recibiendo una libertad condicional en 2018, aunque un año más tarde fue capturado nuevamente vinculado a una conspiración para “asesinar” a Nicolás Maduro.

Los militares estuvieron un año y medio en espera de una audiencia preliminar y, de acuerdo a los medios, tuvieron más de 60 diferimientos para la apertura del juicio.

Por otra parte, el general Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de Defensa de Hugo Chávez (1999-2013), fue igualmente encarcelado en 2017 luego de que se le revocara una medida cautelar que recibió en 2015.

Le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.

En octubre de 2021, la Fiscalía General informó que Baduel falleció por un “paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la covid-19”, mientras su familia tildó de falso que el militar estuviera enfermo. EFE