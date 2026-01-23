Miguel Uribe Londoño confirma que volverá a la carrera por la Presidencia 2026

Con una dura carta a la Convención Nacional del Centro Democrático, que se reunirá mañana, 24 de enero, el señor Miguel Uribe Londoño confirmó que “vuelve a la arena política”. Y lanzó duros señalamientos: “por el maltrato que recibí del partido” Centro Democrático, dijo.

Es de recordar que desde hace días se venía especulando su retorno a la carrera por la Presidencia. Desde ya, se confirma que buscará llegar a la Casa de Nariño, pero no lo hará bajo las banderas del uribismo.

Uribe Londoño estaría en conversaciones con el Partido Demócrata Colombiano, que ya le había ofrecido avalarlo. Eso se confirmaría en los próximos días, una vez regrese al país.

En la carta aseguró: "Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido“.

Sobre la continuidad de su aspiración presidencial, agregó: "Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombianos. Juntos volveremos a encender la llama de sus ideas, acompañados de aquellas personas voluntarias que sí han llorado y lamentado su muerte".

