“Vamos a imponer evaluación a los maestros, haremos competencia al sistema público”: Paloma Valencia

Paloma Valencia aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que si es elegida presidenta de Colombia, impulsará una reforma educativa que incluya evaluación a los maestros y mayor competencia dentro del sistema público, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Valencia afirmó que el Estado debe garantizar que los ciudadanos puedan elegir entre diferentes modelos educativos y que buscará implementar “colegios en concesión y colegios privados pagados por el Estado, que hagan parte del sistema de bonos pagados escolares”.

Valencia sostuvo que esta reforma permitirá elevar los estándares educativos en el país, aunque reconoció que podría generar resistencia por parte de algunos sectores sindicales.

Además, la candidata indicó que va a “modificar la consulta previa, de manera que puedan ceder una de las regalías nacionales para que las comunidades decidan en qué las quieren invertir y sean las empresas las que la ejecuten”.

