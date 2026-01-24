Iván Cepeda se perfila como ganador en segunda vuelta, con un alto porcentaje de indecisos

La más reciente encuesta Percepción País de Guarumo y Ecoanalítica, publicada por EL TIEMPO, reveló que el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, lideraría en todos los escenarios de una eventual segunda vuelta electoral. Sin embargo, un dato crucial que emerge de la medición es el elevado número de votantes indecisos, que asciende al 25 %, y que podría ser determinante para el resultado final.

En un hipotético escenario entre Cepeda y Abelardo De La Espriella, el candidato del Pacto Histórico obtendría un 39,4 % de los votos, frente al 33,9 %. % del abogado. Un significativo 2,7 % de los encuestadores manifestó que no votaría por ninguno de los dos.

Así quedaría con Paloma Valencia

Frente a Paloma Valencia, quien se posiciona como tercera en la intención del voto general, Cepeda alcanzaría el 40 %, mientras que la candidata oficial del Centro Democrático (CD) lograría el 21,2 %. En esta confrontación, el porcentaje de quienes no votarían por ninguno se eleva al 38,8 %.

Segunda vuelta entre Cepeda y Fajardo

Asimismo, en un enfrentamiento con Sergio Fajardo, Cepeda se impondría con el 39,3 % de los sufragios, superando el 24,8 % de su contendiente. El voto indeciso en este escenario es alto, llegando al 35,9 %.

Por otro lado, la encuesta también proyecta que De La Espriella se impondría a Fajardo en una segunda vuelta, con el 32 % de los encuestados votando por el abogado y el 21 % por el exgobernador de Antioquia.

El posible escenario de la segunda vuelta

Estos resultados subrayan que, si bien Iván Cepeda muestra una ventaja en los escenarios de segunda vuelta, el considerable porcentaje de votantes indecisos representa un objetivo clave para todos los candidatos, ya que su decisión final podría inclinar la balanza en las elecciones presidenciales.

Cepeda, De La Espriella y Valencia lideran intención de voto

La primera encuesta publicada en 2026 ubica a Cepeda con el 33,6 %, seguido de Abelardo De la Espriella con el 18,2 %; en el tercer lugar, Paloma Valencia con el 6,9 %; Vicky Dávila y Sergio Fajardo con el 4,1 y 3,9 %, respectivamente.