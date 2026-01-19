6AM W6AM W

Actualidad

General (r) Óscar Naranjo dice que, pensando en intereses del país, no será candidato presidencial

El general (r) Óscar Naranjo señaló que, pensando en intereses del país, no será candidato presidencial. Además, envió un mensaje a los precandidatos en la carrera electoral.

General (r) Óscar Naranjo. Foto: (Colprensa Diego Pineda)

General (r) Óscar Naranjo. Foto: (Colprensa Diego Pineda)

El general en retiro Óscar Naranjo habla con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de su negativa de ser candidato presidencial para las elecciones de este año, teniendo como base su experiencia en temas de seguridad.

“Debo reconocer que por primera vez, desde que dejé el servicio público, considere seriamente la posibilidad de participar en una contienda presidencial, pero no tomo decisiones apresuradas y pongo por encima de mis intereses los del país”, dijo.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad