General (r) Óscar Naranjo dice que, pensando en intereses del país, no será candidato presidencial

El general en retiro Óscar Naranjo habla con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de su negativa de ser candidato presidencial para las elecciones de este año, teniendo como base su experiencia en temas de seguridad.

“Debo reconocer que por primera vez, desde que dejé el servicio público, considere seriamente la posibilidad de participar en una contienda presidencial, pero no tomo decisiones apresuradas y pongo por encima de mis intereses los del país”, dijo.

Noticia en desarrollo...