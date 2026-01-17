Liga Colombiana 2026, tabla de posiciones: así quedó con los primeros partidos de la fecha 1 / Colprensa

¡Volvió el fútbol profesional colombiano! Este viernes 16 de enero empezó el primer semestre de la Liga 2026 con los duelos Deportivo Pereira vs Llaneros en Armenia y Fortaleza vs Alianza Valledupar.

Con ello comienza el camino rumbo a los play-offs del campeonato local, recordando que no habrá cuadrangulares por la premura de terminar el certamen para liberar jugadores rumbo al Mundial 2026.

Pereira 0-2 Llaneros

El juego de las polémicas por las múltiples intervenciones del VAR por cuenta del juez Jhon Ospina. El dueño de casa estuvo bien hasta que en el añadido de la primera mitad fue expulsado Gustavo Torres y a partir de allí se montó Llaneros.

Daniel Mantilla se encargó de abrir la cuenta sobre los 56′ y 11 minutos después, al 67′, Jhon Vásquez sentenció la historia desde el punto penal.

Fortaleza 1-0 Alianza

La jornada continuó en la capital del país con el agónico triunfo por la mínima diferencia de Fortaleza sobre Alianza Valledupar. La única anotación del duelo llegó por cuenta de Richardson Rivas a los 82 minutos.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana