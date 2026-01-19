Dayro Moreno sigue tomando distancia sobre Falcao: Así va la lucha por ser el goleador histórico

Dayro Moreno celebra uno de sus dos goles ante el Cúcuta / Instagram: Once Caldas.

Dayro Moreno comenzó un año más con su racha goleadora vigente. El delantero tolimense guío al Once Caldas a la victoria en el estadio General Santander de Cúcuta con un doblete.

El goleador histórico del fútbol colombiano decretó el 1-1 parcial en el encuentro a los 62 minutos del juego, con un penalti pateado al poste de la mano derecha del arquero argentino Federico Abadía, que aunque adivinó la dirección del cobro, no logró llegar a la pelota.

Cuando parecía que el juego estaba perfilado para un empate, el delantero de 40 años cambió por gol una asistencia de Kevin Tamayo a los 87 minutos, en una acción elaborada sobre la banda izquierda del campo.

Con estas anotaciones, Dayro Moreno continúa ampliando su ventaja con Falcao, quien este año regresó a Millonarios, en la lucha por ser el máximo anotador histórico colombiano. El tolimense ya suma 375 anotaciones.

Actualmente, la diferencia con El Tigre es de 19 v anotaciones, el goleador histórico de la Selección Colombia lo sigue con 356 tantos, a la espera de poder empezar a sumar minutos nuevamente con el cuadro bogotano.

El podio de esta lucha lo completa el antioqueño Víctor Hugo Aristizábal, ya retirado con 346 goles, uno más que Carlos Bacca, quien completa varios meses sin poder jugar con el Junior de Barranquilla.

Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia