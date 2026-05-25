Hugo Rodallega tras fallar su penalti ante Junior: “Acá estoy y estaré siempre dando la cara”

La eliminación de Independiente Santa Fe en las semifinales del fútbol colombiano dejó uno de los momentos más dolorosos para la hinchada Cardenal en la temporada, luego de caer en la tanda de penales frente a Junior en una serie llena de tensión y dramatismo hasta el último cobro.

Uno de los protagonistas de la noche fue Hugo Rodallega, quien terminó fallando el penal definitivo que sentenció la eliminación del conjunto bogotano. El delantero asumió la responsabilidad del último cobro, pero su remate no terminó en gol y dejó servido el camino para que Junior asegurará su clasificación a la gran final.

Posteriormente, el encargado de sellar el pase del equipo barranquillero fue Teófilo Gutiérrez, quien convirtió el penal decisivo y desató la celebración del cuadro tiburón, mientras en Santa Fe predominaba la tristeza por haber quedado a las puertas de una nueva final del fútbol colombiano.

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Horas después de la eliminación, Hugo Rodallega decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, donde envió un emotivo mensaje dirigido a la afición cardenal, asumiendo el difícil momento y agradeciendo el respaldo recibido.

“Cardenales, acá estoy y estaré siempre dando cara en diferentes circunstancias. Es muy doloroso perder la oportunidad de jugar una nueva final, y más habiendo fallado en un momento crucial, pero el compromiso y la responsabilidad que tengo con esta institución es más fuerte, así que seguiremos peleando juntos por la grandeza del escudo, siempre expuesto a acertar, pero también a fallar. Simplemente gracias”.

Las palabras del delantero rápidamente generaron reacciones entre los aficionados de Santa Fe, quienes le expresaron mensajes de apoyo y reconocimiento por su entrega a lo largo de la temporada. A pesar del error en la definición, Rodallega continúa siendo uno de los referentes más importantes del plantel y uno de los jugadores más queridos por la hinchada cardenal.

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